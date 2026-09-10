Una medalla convierte cinco alcaldías en un recorrido por la historia de Arroyo de la Luz

El Día de Extremadura dejó este año en Arroyo de la Luz una celebración especialmente ligada a la memoria reciente del municipio. El Ayuntamiento reunió a antiguos responsables de la alcaldía y a familiares de quienes ya no pudieron estar presentes para entregar sus máximas distinciones.

Cinco nombres que dirigieron el consistorio en diferentes momentos volvieron así a quedar unidos, esta vez lejos de las decisiones políticas y como protagonistas de un reconocimiento común.

La ceremonia tuvo como escenario inicial el Ayuntamiento, donde el actual alcalde, Carlos Caro, y miembros de la corporación recibieron a los homenajeados. También acudieron familiares de Felicísimo Bello Merino y José María González Bravo, en una jornada que aprovechó la celebración autonómica para recuperar parte de la trayectoria política y social de la localidad.

Cinco alcaldías, una misma medalla

Las distinciones recayeron en José María González Bravo, Felicísimo Bello Merino, Lorenzo Pérez Durán, Santos Jorna Escobero y María Isabel Molano Bermejo. En el caso de Bello Merino, la Medalla de Arroyo de la Luz fue otorgada a título póstumo.

La elección convirtió la ceremonia en algo parecido a un recorrido por diferentes capítulos de la vida municipal. Todos los homenajeados tuvieron que afrontar, desde épocas y circunstancias distintas, una responsabilidad común: dirigir el Ayuntamiento y responder a las necesidades de una localidad en constante transformación.

Precisamente en esa idea incidió Carlos Caro. El alcalde puso el acento en lo que existe detrás de un mandato municipal y en una política especialmente cercana, donde los problemas dejan de ser asuntos abstractos porque pertenecen a vecinos con los que se comparte calle, pueblo y vida cotidiana.

El reconocimiento pretendía, por tanto, valorar no solo el tiempo durante el que cada uno permaneció al frente del consistorio, sino también la dedicación personal asociada al servicio público local.

El mayor reconocimiento municipal

Las medallas entregadas constituyen la máxima distinción honorífica de Arroyo de la Luz. El municipio reserva tradicionalmente el 8 de septiembre para reconocer con ellas trayectorias que considera relevantes para su desarrollo o para la conservación y difusión de su identidad.

No obstante, no existe un único perfil para recibirlas, ya que a lo largo de sus distintas convocatorias, estos reconocimientos han permitido poner el foco sobre personas, colectivos y entidades relacionadas con ámbitos diversos de la sociedad arroyana.

La edición de este año adquirió, sin embargo, un carácter claramente institucional. La mirada se dirigió hacia la propia historia del Ayuntamiento y hacia quienes tuvieron en sus manos la responsabilidad de conducirlo. De esta forma, distintas generaciones de la política municipal quedaron representadas en una misma ceremonia.

Extremadura también sonó

El recuerdo del pasado político de Arroyo compartió espacio con los elementos tradicionales de cada 8 de septiembre. La programación incluyó un Homenaje a la Bandera y uno de los momentos más reconocibles de la jornada llegó cuando comenzó a sonar el Himno de Extremadura.

Las voces de la Coral Municipal 'La Luzena' se unieron para la ocasión a la Banda de Música Municipal, haciendo de la música una parte fundamental de la conmemoración.

La celebración abrió además espacio a otras generaciones y a las tradiciones populares. Participaron los pequeños de la Escuela Infantil Municipal y el Grupo Folklórico 'El Harriero', completando una programación que llevó la identidad extremeña desde los símbolos institucionales hasta el folklore.

Un 8 de septiembre mirando hacia atrás

La jornada permitió que Arroyo de la Luz celebrara su pertenencia a Extremadura sin perder de vista su propia historia. El 8 de septiembre se convirtió así en una oportunidad para recordar que la evolución de un municipio también puede explicarse a través de las personas que, durante determinados periodos, tuvieron que tomar sus decisiones.

En esta ocasión no hubo programas electorales que enfrentar, campañas que disputar ni plenos en los que defender posiciones diferentes. Los cinco nombres quedaron unidos por aquello que tuvieron en común, haber asumido en algún momento la alcaldía y una parte de la responsabilidad sobre el rumbo de Arroyo de la Luz.

El acto terminó dejando una fotografía difícil de repetir durante el resto del año. Quienes ocuparon el mismo despacho en momentos distintos compartieron ahora un mismo reconocimiento. Cambiaron los años, los problemas e incluso quienes se sentaban en los sillones del Ayuntamiento, pero el pueblo al que todos tuvieron que responder siguió siendo el mismo: Arroyo de la Luz.