Más de 1,4 millones de euros para transformar la Hospedería levantada sobre uno de los históricos conventos de Alcántara

La Hospedería Conventual de Alcántara se prepara para estrenar una nueva imagen la próxima primavera. La Junta de Extremadura ha autorizado una inversión superior a 1,4 millones de euros para acometer una renovación integral de habitaciones y zonas comunes.

Los trabajos afectarán al mobiliario, la iluminación, los acabados y la accesibilidad de un alojamiento levantado sobre el antiguo convento de San Francisco, donde la modernización tendrá que convivir con varios siglos de historia.

La actuación cuenta con un presupuesto de 1.426.732 euros y un plazo previsto de seis meses. El objetivo es que, una vez completados los trabajos, el establecimiento pueda volver a recibir huéspedes durante la próxima primavera con unas instalaciones completamente renovadas.

Del dormitorio a las zonas comunes

La intervención no se limitará a sustituir muebles deteriorados. El proyecto plantea una transformación más amplia para actualizar la experiencia de quienes se alojan en la hospedería y adaptar sus instalaciones a las necesidades actuales.

Las habitaciones serán uno de los principales espacios de actuación, aunque los cambios llegarán también a las dependencias compartidas. Se modernizará la iluminación, se revisarán diferentes acabados y se incorporarán elementos que permitan hacer más funcional el conjunto.

Uno de los cambios más visibles llegará a los baños. Las bañeras serán sustituidas por platos de ducha, una medida con la que se busca facilitar su utilización y avanzar en la eliminación de barreras. La accesibilidad tendrá así un peso específico dentro de una reforma que pretende mejorar el confort sin borrar la personalidad que caracteriza a la Red de Hospederías de Extremadura.

La intención de la Junta es que la reapertura no suponga simplemente encontrarse el mismo alojamiento con muebles nuevos, sino disponer de un establecimiento más cómodo y adaptado, manteniendo al mismo tiempo los elementos que lo identifican como parte de esta red turística.

Una reforma que va más allá de la estética

La renovación del interior se suma a otras actuaciones dirigidas a corregir algunas de las necesidades que presentaba el inmueble. Entre ellas se encuentra la mejora de su comportamiento energético, especialmente relevante en un edificio histórico de estas dimensiones.

Las intervenciones contemplan medidas para reducir las pérdidas de temperatura mediante mejoras en la envolvente térmica y las carpinterías exteriores. El propósito es conseguir que las instalaciones necesiten menos energía para mantener unas condiciones adecuadas tanto durante los meses fríos como en las épocas de mayor calor.

La transformación también alcanza el sistema de climatización. Entre las medidas acometidas figura la eliminación del gasóleo en la sala de calderas, reduciendo así tanto las emisiones asociadas a este combustible como su utilización para climatizar el complejo.

Dormir dentro de un antiguo convento

La singularidad de la actuación está precisamente en el edificio sobre el que se realiza. La hospedería ocupa el antiguo convento de San Francisco, cuyos orígenes se remontan al siglo XV, por lo que cualquier transformación debe encontrar un equilibrio entre las necesidades de un alojamiento contemporáneo y el carácter histórico del inmueble.

La actual hospedería comenzó su actividad en 2007, después de una intervención que supuso una inversión cercana a los cinco millones de euros. Desde entonces, el antiguo espacio conventual se ha integrado en la oferta turística de Alcántara como uno de sus alojamientos más característicos.

El complejo supera los 3.000 metros cuadrados y dispone de 30 habitaciones dobles. A ellas se añaden cafetería, restaurante y diferentes dependencias comunes que permiten que el edificio funcione como algo más que un lugar en el que pasar la noche.

Dentro del conjunto se conserva además otra pieza de su pasado: una antigua fábrica de harina transformada en museo etnográfico, que incorpora una nueva capa histórica a un inmueble que ha ido acumulando usos con el paso del tiempo.

Una nueva etapa en primavera

La previsión fija ahora un horizonte de seis meses para completar los trabajos. Si los plazos se cumplen, la Hospedería Conventual de Alcántara reabrirá la próxima primavera y lo hará con cambios perceptibles desde las habitaciones hasta los espacios compartidos.

La reforma permitirá actualizar un establecimiento que lleva cerca de dos décadas funcionando como alojamiento, pero cuya historia comenzó mucho antes de que existieran una recepción o habitaciones de hotel.

Cinco siglos después de que aquellos muros acogieran la vida conventual, Alcántara vuelve a prepararlos para recibir huéspedes; esta vez, cambiando bañeras, luces y mobiliario sin tocar aquello que no cabe en ninguna reforma: la historia que permanece entre sus paredes.