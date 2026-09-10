Torremocha se prepara para sus días grandes con las fiestas del Cristo del Humilladero

Torremocha celebra del 5 al 15 de septiembre sus fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo del Humilladero, con un programa que combina durante varios días los actos religiosos con actividades festivas, propuestas para las peñas y diferentes espectáculos. Aunque las celebraciones comenzaron el día pasado día 5 con las novenas y los actos religiosos, será entre el jueves y el lunes cuando se concentre buena parte de la programación.

El programa festivo comenzará este viernes con una jornada que combinará deporte, presentación de las representantes de las fiestas y música. A las 19.00 horas tendrá lugar el II Trofeo Cristo del Humilladero, que estará acompañado de la presentación del E.M.D. Torremocha.

Ya por la noche, a las 23.00 horas, la Plaza Mayor acogerá la presentación de reinas, misters y damas de las fiestas. A continuación tendrá lugar el pregón, que correrá a cargo de José Morgado Galet, trashumante torremochano.

La programación continuará en la misma plaza con las actuaciones musicales de Evanix y Voltaje Caribeño, encargadas de poner música a la primera de las grandes noches de las fiestas patronales.

El sábado de las peñas

El sábado estará especialmente protagonizado por las peñas. La jornada comenzará a las 12.30 horas con la recepción de las peñas en la explanada de la ermita. Desde este punto partirá posteriormente un desfile hasta la Plaza Mayor, donde continuará la programación con la sesión del DJ Dani Rodríguez.

La actividad se trasladará por la tarde a la Plaza de Toros, que a las 18.00 horas acogerá el Gran Prix.

La noche volverá a tener como escenario la Plaza Mayor. Desde las 23.30 horas se sucederán las actuaciones de Nueva Onda Show y DJ Javi Galán, dentro de una de las jornadas con mayor presencia de las peñas en el programa.

Vaquillas, comida popular y festejo taurino

El domingo 13 combinará diferentes actividades de carácter festivo con algunos de los elementos tradicionales del programa. A las 12.00 horas se celebrará la suelta de vaquillas y el encierro infantil.

Cartel de las fiestas de Torremocha. / Cedida

A las 14.30 horas está prevista una comida popular en la Plaza Mayor, antes de que la programación continúe por la tarde con un festejo taurino tradicional, fijado para las 19.00 horas.

Uno de los actos destacados de la jornada llegará a las 23.00 horas con la Velá del Cristo. La celebración tendrá como escenario la ermita, donde también se desarrollará un espectáculo de luces. La programación nocturna continuará después con la actuación de Nueva Cougar.

El lunes, la jornada central en honor al patrón

El lunes será el día grande de las fiestas y estará dedicado al Santísimo Cristo del Humilladero. La jornada comenzará a las 10.00 horas con una misa y continuará a las 11.30 horas con los tradicionales pasacalles hacia la ermita.

A las 12.00 horas se celebrará la solemne Misa Mayor en honor al Santísimo Cristo del Humilladero, uno de los principales actos religiosos de las fiestas patronales.

La programación continuará por la tarde con el tradicional ofertorio, previsto para las 19.00 horas en la explanada de la ermita. Con este acto se mantendrá el componente religioso y tradicional de una jornada centrada en la figura del patrón de Torremocha.

El cierre de la jornada llegará a las 22.00 horas en la Plaza Mayor con una verbena a cargo de The Music Show.

El martes se pondrá el punto final a las celebraciones con una sardinada y una actuación flamenca. Será la última jornada de un programa que se extenderá durante once días.

De este modo, Torremocha vuelve a deostrar su devoción al patrón con propuestas festivas, actividades taurinas, encuentros de las peñas, música y celebraciones populares.