El rojo conquista Trujillo: 25 coches de lujo y 50 mujeres toman su Plaza Mayor por una causa solidaria

Uno de los mayores eventos automovilísticos con proyección internacional hará este año una parada en la provincia de Cáceres. La Plaza Mayor de Trujillo se teñirá de rojo este sábado, coincidiendo con el tradicional Día de las Mujeres de las Fiestas Patronales, para recibir una espectacular caravana de deportivos conducidos por mujeres influyentes, celebridades y líderes de distintos países. La ciudad se convertirá así en una de las paradas oficiales del Cash & Rocket Tour 2026, una iniciativa que une motor, filantropía y empoderamiento femenino.

La cita comenzará a las 11:00 horas en pleno corazón monumental de Trujillo y permitirá contemplar de cerca algunos de los vehículos más llamativos del recorrido, además de una iniciativa solidaria que desde hace más de una década recauda fondos para proyectos destinados a mujeres, niños y familias en situación de vulnerabilidad.

La edición de este año tiene además un carácter especial: es la primera vez que el Cash & Rocket Tour se celebra íntegramente en España, con un itinerario que recorrerá diferentes ciudades del país hasta este domingo.

Una caravana roja con un objetivo solidario

A simple vista, el Cash & Rocket Tour llama la atención por sus coches deportivos de color rojo. Sin embargo, detrás de esa imagen hay un proyecto internacional con un fuerte componente social.

La edición española reunirá 50 mujeres al volante de 25 vehículos que recorrerán algunos de los destinos más emblemáticos del país. Empresarias, deportistas, actrices, creadoras de contenido y otras referentes internacionales forman parte de una caravana que busca utilizar su visibilidad para apoyar causas solidarias.

El recorrido hará escala en Trujillo durante las fiestas patronales, convirtiendo la Plaza Mayor en un escaparate de lujo y solidaridad en una jornada especialmente significativa para la localidad.

Del motor al empoderamiento femenino

Más allá de los coches, el Cash & Rocket Tour nació con la intención de dar protagonismo a mujeres que impulsan cambios desde ámbitos muy diferentes. El evento combina experiencias, encuentros y acciones benéficas con un mensaje centrado en el liderazgo femenino y la colaboración internacional.

La parada en Trujillo coincide precisamente con el Día de las Mujeres, una de las jornadas más representativas de las fiestas patronales del municipio. La organización considera que esa coincidencia aporta un significado añadido a una iniciativa que pone el foco en el talento y la capacidad de influencia de mujeres de distintos lugares del mundo.

Durante la visita, vecinos y visitantes podrán acercarse a la caravana y disfrutar del ambiente que acompaña al tour en cada una de sus paradas.

Una fundación detrás del recorrido

Toda la recaudación y la proyección pública del evento están vinculadas a la Global Gift Foundation, organización internacional sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos relacionados con la salud, la educación y la inclusión social de mujeres y menores.

La fundación está presidida de forma honoraria por la actriz Eva Longoria, una de las figuras más conocidas asociadas al proyecto. Desde la creación del movimiento, las diferentes ediciones del Cash & Rocket Tour han conseguido recaudar más de 6,8 millones de dólares, destinados íntegramente a iniciativas benéficas en distintos países.

El recorrido no busca únicamente obtener financiación, también pretende dar visibilidad a organizaciones y proyectos sociales aprovechando el impacto mediático que genera una caravana formada por mujeres con gran presencia internacional.

De una idea en Dinamarca a una ruta por España

La historia del Cash & Rocket comenzó en 2011, cuando la empresaria danesa Julie Brangstrup impulsó la idea de crear una travesía solidaria protagonizada exclusivamente por mujeres.

La primera edición se celebró un año después y, desde entonces, el proyecto ha recorrido diferentes países europeos combinando turismo, experiencias de lujo y acciones solidarias.

Con el paso de los años, el tour se ha consolidado como uno de los encuentros automovilísticos benéficos más reconocidos del calendario internacional. Cada edición mantiene un elemento inconfundible: los icónicos coches rojos, convertidos ya en símbolo del movimiento.

Trujillo, una parada entre historia y lujo

La elección de Trujillo sitúa a la ciudad monumental dentro de un recorrido internacional que combina algunos de los enclaves más emblemáticos de España. Su Plaza Mayor, presidida por la estatua ecuestre de Francisco Pizarro y rodeada de palacios renacentistas, servirá de escenario para una imagen poco habitual: una fila de deportivos rojos ocupando uno de los espacios más fotografiados de Extremadura.

La llegada del tour permitirá además proyectar el nombre de Trujillo entre participantes y medios internacionales, aprovechando una fecha en la que la ciudad ya vive uno de los momentos más destacados de sus fiestas.

La organización invita a vecinos y visitantes a acercarse para conocer de cerca el evento en una jornada abierta al público.

Cuando el rojo tenga otro significado

Durante unas horas, la Plaza Mayor cambiará el sonido habitual de las conversaciones por el rugido de motores llegados de distintos países. No obstante, el verdadero viaje del Cash & Rocket Tour no se mide en kilómetros ni en caballos de potencia, lo hace en los proyectos que ayuda a financiar y en las historias que pretende impulsar.

Este septiembre, Trujillo no solo recibirá una caravana de coches de lujo. Hasta la localidad llegará un evento que utiliza el motor como altavoz para una causa solidaria y que convertirá uno de los rincones más históricos de la provincia en una parada de un recorrido con impacto internacional.