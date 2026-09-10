Alta participación
Villa del Rey acaba sus fiestas y mira a nuevos proyectos de cara al futuro
El ayuntamiento hace balance positivo del periodo estival y anuncia mejoras en varias infraestructuras deportivas
Las fiestas de agosto han llegado a su fin en Villa del Rey y el balance no puede ser más positivo. Han sido días de celebración, encuentro y participación, en los que vecinos y visitantes han podido disfrutar de un amplio programa de actividades pensado para todos los públicos.
Entre los grandes protagonistas de estas fiestas han vuelto a estar las vaquillas, una tradición muy esperada que, un año más, ha demostrado su capacidad para reunir a numeroso público. La música también tuvo un papel destacado con el tributo a Estopa. Hubo magia con Jorge Luengo.
Desde el ayuntamiento ya se mira hacia adelante, con la vista puesta en las futuras fiestas para que las próximas ediciones sigan creciendo y ofreciendo propuestas atractivas.
También es importante el trabajo que se está desarrollando en materia de instalaciones deportivas. Después de años de esfuerzo, gestiones y trabajo, se ha conseguido una subvención que permitirá avanzar en la puesta en marcha de la pista multideportiva, un proyecto muy demandado y que supone un nuevo paso adelante para mejorar y ampliar las posibilidades deportivas del municipio.
A este proyecto se suma también la digitalización de los accesos a las instalaciones deportivas. El gimnasio, la pista de pádel y la piscina ya cuentan con un sistema de acceso digital que facilita la utilización de estos espacios y permite avanzar hacia una gestión más moderna, cómoda y eficiente.
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