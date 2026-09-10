Vuelve 'En mi pueblo emprendí', el programa de la Diputación de Cáceres para apoyar proyectos rurales

Emprender desde un pueblo puede empezar con una idea que todavía está en una libreta, con un negocio que necesita un nuevo rumbo o incluso con las ganas de volver al lugar de origen y poner allí en marcha un proyecto. Para quienes se encuentran en alguno de esos puntos, la Diputación de Cáceres retoma tras el verano el itinerario formativo de 'En mi Pueblo Emprendí', un programa que busca acercar formación y acompañamiento a las personas que quieren poner en marcha o reforzar una actividad económica en el medio rural.

El proyecto inicia ahora una segunda etapa con cinco talleres presenciales y dos webinars gratuitos que se desarrollarán durante los meses de septiembre y octubre en diferentes localidades de la provincia. La iniciativa está abierta tanto a quienes todavía están dando forma a una idea como a emprendedores que ya tienen un negocio y quieren revisarlo o encontrar nuevas vías para desarrollarlo.

El objetivo, según explica la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, es mostrar que emprender en el medio rural no significa únicamente crear una empresa. También supone detectar oportunidades que existen en cada territorio, conocer los recursos disponibles y desarrollar proyectos que puedan contribuir a la economía y a la vida de los municipios.

De una idea a un negocio

Uno de los principales ejes de esta nueva fase serán los talleres 'Transforma tu idea en un negocio viable'. Se trata de sesiones prácticas de cuatro horas en las que los participantes podrán trabajar directamente sobre sus propios proyectos.

Para ello utilizarán herramientas de innovación y metodologías como el Business Model Canvas, que permiten ordenar una idea de negocio, definir qué ofrece, a quién se dirige, cómo puede desarrollarse y qué posibilidades tiene de ser viable.

Formación 'En mi pueblo Eemprendí'. / Diputación de Cáceres

No hace falta tener una empresa en funcionamiento para participar. El programa también está pensado para quienes todavía se encuentran en las primeras fases y necesitan convertir una idea inicial en un proyecto más concreto.

Los talleres llegarán a Valencia de Alcántara el 17 de septiembre, Hervás el 29 de septiembre, Navalmoral de la Mata el 7 de octubre, Arroyo de la Luz el 22 de octubre y Logrosán el 27 de octubre.

La participación será gratuita, aunque será necesario realizar una inscripción previa.

También se podrá participar desde cualquier punto de la provincia

La Diputación complementará las actividades presenciales con dos webinars para facilitar que puedan participar personas que no puedan desplazarse hasta las localidades donde se celebran los talleres.

El primero será el 30 de septiembre, con la sesión 'Del propósito al impacto: cómo comunicar y vender en digital para emprender'. La formación estará orientada a mejorar la comunicación de los proyectos, aumentar su visibilidad y aprovechar los canales digitales para llegar a nuevos clientes y favorecer las ventas.

En mi pueblo emprendí. / Diputación de Cáceres

El segundo webinar, previsto para el 28 de octubre, cerrará el itinerario online con 'Oportunidades que se ven: recursos, ayudas e ideas que ya están en marcha'. En esta sesión se darán a conocer programas de apoyo, posibilidades de financiación, entidades de acompañamiento y otros recursos disponibles para quienes quieran iniciar o consolidar una iniciativa empresarial.

Las actividades pueden realizarse de manera independiente, aunque quienes completen el itinerario formativo podrán obtener un certificado de participación.

Comercio, turismo, tecnología y artesanía

'En mi Pueblo Emprendí' nació también con la intención de poner en contacto a personas que están intentando sacar adelante proyectos en distintos puntos de la provincia. Tras los primeros meses de funcionamiento, la Diputación destaca la diversidad de perfiles que han participado, desde personas que parten de una idea de negocio hasta emprendedores que ya están en activo, nuevos pobladores o personas que han regresado a la provincia.

También han comenzado a aparecer proyectos relacionados con sectores muy diferentes, entre ellos el comercio, el turismo, la innovación social, la tecnología, los servicios y la artesanía.

Imagen de archivo de la primera fase de 'En mi pueblo emprendí'. / Diputación de Cáceres

Para Gutiérrez, esta variedad demuestra el potencial que existe en los municipios rurales cuando quienes quieren emprender cuentan con formación, acompañamiento y espacios en los que poder compartir sus experiencias.

La iniciativa busca así ir más allá de los talleres. Uno de sus objetivos es crear una red de personas emprendedoras de diferentes comarcas, favoreciendo que puedan conocerse, intercambiar experiencias, colaborar y acceder a recursos especializados.

Toda la información sobre las próximas actividades y el proceso de inscripción puede consultarse en www.enmipuebloemprendi.es.