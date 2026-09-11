La provincia de Cáceres pide fondos europeos con talla rural: que las ayudas se adapten a los pueblos y no al revés

Cáceres ha puesto sobre la mesa las dificultades de sus municipios más pequeños para competir por fondos europeos pensados con criterios que no siempre encajan en el medio rural.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación, Esther Gutiérrez, participó este miércoles en Pontevedra en la jornada final de C2 Agenda 2030 Local, donde situó el próximo reparto de fondos comunitarios ante una cuestión de fondo: cómo conseguir que el tamaño y la falta de medios técnicos de un ayuntamiento no condicionen sus oportunidades.

El debate adquiere una dimensión especial cuando se traslada a Cáceres. El 70% de los municipios de la provincia no alcanza los 1.000 habitantes, una característica que convierte la dispersión de la población en una de las principales dificultades a la hora de mantener servicios y desarrollar nuevos proyectos.

Las mismas reglas para realidades diferentes

Una convocatoria europea puede ofrecer las mismas oportunidades sobre el papel, pero no todos los ayuntamientos parten del mismo punto. Los consistorios pequeños disponen de menos personal y recursos para preparar propuestas, afrontar procedimientos administrativos o justificar posteriormente las inversiones recibidas.

Ese fue uno de los asuntos planteados por Gutiérrez durante su participación en el bloque 'Construyendo Futuros Rurales'. De cara al próximo ciclo comunitario, defendió un modelo que permita ajustar la financiación a las características concretas de cada territorio.

La propuesta pasa también por revisar la manera de evaluar determinados proyectos. Una actuación destinada a unos cientos de habitantes puede arrojar cifras modestas y, sin embargo, resultar fundamental para garantizar un servicio en un pueblo. Por ello, desde Cáceres se reclama mayor flexibilidad en indicadores relacionados, entre otros ámbitos, con la formación o los servicios públicos esenciales.

En este escenario, las diputaciones adquieren un papel relevante. Su estructura permite proporcionar conocimientos técnicos y respaldo económico a municipios que por sí solos tendrían mayores dificultades para transformar una convocatoria comunitaria en un proyecto concreto.

Del producto local al desarrollo rural

La provincia cacereña no estuvo representada únicamente por la Diputación. A la jornada acudieron también Carlos Utrilla, alcalde de Bohonal de Ibor; Alberto Piris, alcalde de Valencia de Alcántara, y Gloria Romero, alcaldesa de Herreruela.

Sus intervenciones permitieron trasladar el debate europeo hasta cuestiones muy concretas de los pueblos. Entre ellas apareció la comercialización de productos locales como una vía para impulsar la economía rural y, al mismo tiempo, crear nuevas relaciones entre municipios españoles y portugueses.

Ese planteamiento refleja precisamente uno de los objetivos perseguidos durante los tres años del proyecto: convertir grandes estrategias internacionales en actuaciones que puedan tener una traducción reconocible en la vida diaria de localidades pequeñas.

Un laboratorio rural entre España y Portugal

La reivindicación llegó durante la última jornada del C2 Agenda 2030 Local, que durante tres años ha convertido distintos municipios de la frontera hispano-portuguesa en espacios de trabajo sobre desarrollo sostenible.

El proyecto, cofinanciado por el Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep), se dirige especialmente a pequeñas localidades rurales próximas a la Raya. En lugar de dejar conceptos como la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el plano teórico, la iniciativa ha tratado de proporcionar instrumentos para incorporarlos a la planificación municipal.

El balance deja más de 80 ayuntamientos implicados y una red que ha cruzado la frontera para buscar respuestas a dificultades compartidas. Durante este periodo se han desarrollado recursos y acciones formativas pensados específicamente para administraciones locales de pequeño tamaño.

Siete socios para problemas compartidos

Detrás del proyecto existe una alianza formada por territorios españoles y portugueses. Participan las diputaciones de Cáceres, Pontevedra y Huelva, además de las comunidades intermunicipales de Alto Minho, Beira Baixa y Baixo Alentejo. La Universidad de Vigo completa el grupo aportando metodología y formación.

La composición del consorcio responde a una realidad común. Aunque una localidad esté situada en Extremadura, Galicia, Andalucía o Portugal, cuestiones como la pérdida de población, las dificultades para mantener determinados servicios o la necesidad de generar nuevas oportunidades económicas se repiten en numerosos entornos rurales.

La cooperación transfronteriza permite, por tanto, ensayar soluciones de forma conjunta y aprovechar experiencias desarrolladas a ambos lados de la Raya.

Europa también empieza en un pueblo

El encuentro de Pontevedra cierra el recorrido de C2 Agenda 2030 Local, pero deja abierta una discusión que continuará cuando comience a diseñarse el siguiente escenario de financiación comunitaria. Cáceres llega a ese debate con una particularidad difícil de ignorar: la mayoría de sus municipios son pequeños y necesitan herramientas diferentes para poder aprovechar las mismas oportunidades.

En los despachos europeos, un proyecto puede terminar resumido en indicadores, porcentajes y número de beneficiarios. En un pueblo de pocos cientos de vecinos, sin embargo, una cifra pequeña puede esconder un cambio enorme. Ese es el mensaje que Cáceres lleva al próximo reparto de fondos: que para medir el futuro del mundo rural, primero hay que aprender a mirar más allá de los números.