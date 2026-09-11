El fortín medieval de la Sierra de Gata entra en la Lista Roja por su grave estado de abandono

El fortín medieval de la Sierra de Gata, situado entre los términos municipales de Martiago y Robledillo de Gata, ha sido incorporado este pasado mes de agosto a la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, el inventario que reúne bienes culturales amenazados por su estado de conservación, abandono o riesgo de desaparición.

La inclusión de este enclave pretende llamar la atención sobre una construcción de carácter defensivo que, pese a su interés histórico y patrimonial, permanece en situación de abandono y sometida a un deterioro progresivo. La falta de actuaciones de conservación ya ha provocado la pérdida de algunos elementos que aparecían representados en documentación gráfica de hace varias décadas.

Un fortín de origen todavía incierto

Uno de los interrogantes que rodean a esta construcción es precisamente su origen y cronología. Aunque se vincula habitualmente con el periodo medieval, no existe una fecha definitiva sobre el momento en el que fue levantada.

Sí se conoce, en cambio, su carácter estratégico. Se trataba de una construcción vinculada a la vigilancia y defensa del territorio, ubicada en uno de los puntos elevados de la Sierra de Gata.

La documentación elaborada por el investigador Bruno Baz en 1940 describe una construcción de planta cuadrada, de unos tres metros de lado y cerca de cuatro metros de altura, levantada íntegramente con pizarra, uno de los materiales característicos de la comarca.

El fortín se encuentra a 1.203 metros de altitud, con un desnivel de unos 392 metros respecto a Martiago. Su posición permitía dominar visualmente una amplia extensión del territorio y controlar el paso hacia La Golosa.

Una pieza de la antigua red defensiva

El enclave se relaciona con el sistema de posiciones defensivas existente en la Sierra de Gata durante la Edad Media. La comarca fue escenario de incursiones y enfrentamientos durante los siglos IX y X, en el contexto de la frontera entre los territorios cristianos y Al-Ándalus.

El fortín habría formado parte de una red de puntos de vigilancia junto a enclaves como la Almenara de Gata y el castillo de Santibáñez el Alto. Estas posiciones podían mantener comunicación mediante señales luminosas para advertir de posibles ataques y coordinar la defensa del territorio.

La Almenara. / E.P

Su utilización defensiva tampoco habría quedado limitada a la Edad Media. Existen referencias a su uso como posición durante la Guerra de la Independencia, lo que evidencia la importancia estratégica que mantuvo este punto de la sierra a lo largo del tiempo.

El abandono amenaza con borrar sus últimos restos

El principal problema que presenta actualmente el fortín es su falta de conservación. Su ubicación, en un punto elevado y de difícil acceso, se suma a una situación de abandono que está acelerando el deterioro de la construcción.

Los restos que permanecen en pie son cada vez más escasos y la comparación con dibujos realizados hace décadas permite comprobar que algunos elementos han desaparecido con el paso del tiempo.

El riesgo es que este proceso continúe hasta hacer irreconocible la estructura original. La ausencia de trabajos de consolidación o rehabilitación deja al fortín expuesto a un deterioro progresivo que podría acabar provocando su desaparición.

La Lista Roja

La incorporación a la Lista Roja de Hispania Nostra no supone por sí misma una nueva figura de protección jurídica. Su finalidad es poner el foco sobre bienes patrimoniales que se encuentran en riesgo y generar conocimiento y concienciación en torno a su situación.

La lista funciona además como un mecanismo de participación social. Ciudadanos y asociaciones pueden comunicar la existencia de elementos patrimoniales amenazados y estas propuestas son posteriormente analizadas para determinar si cumplen los criterios necesarios para su incorporación.

En determinados casos, la difusión de estas situaciones permite que propietarios o administraciones competentes impulsen actuaciones destinadas a consolidar, rehabilitar o recuperar los bienes afectados.

El objetivo último es precisamente que las intervenciones permitan frenar el deterioro y que los monumentos puedan abandonar la Lista Roja una vez garantizada su conservación.

Una propiedad vinculada a la Sociedad de Montes

En cuanto a las responsabilidades sobre su conservación, la propiedad del fortín parece corresponder a la Sociedad de Montes, por lo que inicialmente sería esta entidad la encargada de garantizar el mantenimiento del enclave.

No obstante, también existe la posibilidad de que las administraciones públicas participen en futuras actuaciones destinadas a preservar los restos. Entre ellas se encuentran el Ayuntamiento de Robledillo de Gata y la Junta de Extremadura.

Hispania Nostra comunica habitualmente la incorporación de los bienes a la Lista Roja tanto a sus propietarios como a los ayuntamientos correspondientes y a las comunidades autónomas.

Por el momento, no se conoce ningún proyecto concreto de recuperación del fortín que permita frenar su deterioro.

Un pequeño enclave que guarda la memoria defensiva de la comarca

Más allá de sus reducidas dimensiones, el fortín representa un testimonio de la importancia estratégica que tuvo la Sierra de Gata durante diferentes periodos históricos.

Su ubicación, a más de 1.200 metros de altitud, explica el valor que tuvo como punto de vigilancia y control del territorio. Su posible origen medieval lo vincula además con la antigua frontera entre los territorios cristianos y Al-Ándalus y con una red de construcciones destinadas a anticipar y comunicar posibles amenazas.

Ahora, siglos después de su posible utilización militar, el principal riesgo para este vestigio es otro: el abandono.

Su incorporación a la Lista Roja pone el foco sobre una construcción de pizarra que forma parte de la historia de la Sierra de Gata y cuya conservación depende de que se adopten medidas antes de que el deterioro termine por borrar los últimos restos que todavía permiten reconocerla.