El patrimonio inmaterial del regadío tradicional extremeño recibe protección a nivel nacional

Las acequias, canales y sistemas tradicionales de riego que todavía recorren buena parte del territorio extremeño son mucho más que infraestructuras destinadas a llevar agua hasta los cultivos. Detrás de ellos existe una forma de organizar el territorio, administrar un recurso común y transmitir conocimientos que se han mantenido durante generaciones. Ese patrimonio acaba de recibir un nuevo reconocimiento a nivel estatal.

La Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Extremadura ha formado parte activa del proceso de reivindicación de estos sistemas, defendiendo su valor cultural, social, agronómico y territorial. La declaración aprobada por el Gobierno pone ahora el foco sobre una forma de gestión del agua que continúa viva en numerosos pueblos de la región.

La asociación nació en octubre de 2023 en La Vera, impulsada por las comunidades de regantes Ocho Caños, de Aldeanueva de la Vera; San José, de Talaveruela de la Vera; y El Coto, de Losar de la Vera. Su ámbito de actuación es regional y permanece abierta a la incorporación de otras comunidades que conserven prácticas e infraestructuras tradicionales.

Entre sus objetivos se encuentran la defensa de los derechos históricos de uso del agua y la protección de los valores agronómicos, históricos, patrimoniales y ambientales asociados a estos sistemas.

Mucho más que acequias y canales

El reconocimiento estatal entiende el regadío tradicional como un patrimonio construido colectivamente a lo largo de los siglos. No se trata únicamente de conservar las infraestructuras físicas, sino también todo el conocimiento que permite que estos sistemas funcionen.

En ese patrimonio tienen cabida las técnicas utilizadas para manejar y distribuir el agua, las normas que han regulado su aprovechamiento y las formas de organización colectiva desarrolladas por las comunidades de regantes.

Una parte de ese conocimiento ha quedado plasmada en ordenanzas y libros de aguas, mientras que otra se ha transmitido de generación en generación de manera oral. También forman parte de esta cultura las festividades y rituales vinculados al agua, los topónimos y determinadas formas de vida ligadas al cultivo y al territorio.

El resultado es un paisaje cultural en el que se entrelazan dimensiones sociales, económicas, ambientales, ecológicas y paisajísticas.

La Vera tomó la iniciativa en Extremadura

La reivindicación de este patrimonio ya había comenzado en Extremadura antes del actual reconocimiento estatal. En abril de 2024, la asociación reclamó a la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura que promoviera ante el Gobierno de España la adhesión al reconocimiento de la UNESCO de "Riego tradicional: conocimientos, técnica y organización".

Esta manifestación había sido incorporada en 2023 a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a propuesta de Austria, Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza.

Las comunidades extremeñas defendían entonces que los conocimientos y las formas tradicionales de gestión del agua reconocidos por la UNESCO mantienen una estrecha relación con los sistemas de regadío que todavía existen en la región.

El nuevo reconocimiento estatal supone, por tanto, otro paso para considerar estas prácticas como parte del patrimonio cultural, más allá de su función agrícola.

Un patrimonio amenazado por la despoblación

El reconocimiento llega además en un momento delicado para muchas de estas comunidades. El envejecimiento de la población, la despoblación rural y la falta de relevo generacional amenazan la continuidad de unos conocimientos que, en algunos casos, llevan siglos pasando de padres a hijos.

El problema no afecta únicamente a las infraestructuras. Si desaparecen las personas que conocen cómo repartir el agua, cuándo abrir una determinada acequia, cómo mantener las conducciones o qué normas tradicionales regulan su utilización, también puede desaparecer una parte esencial de este patrimonio.

Los sistemas históricos de regadío han demostrado a lo largo del tiempo una notable capacidad de adaptación a los cambios sociales, económicos y ambientales. Sin embargo, esas transformaciones también están poniendo a prueba algunas de sus prácticas y sus modelos tradicionales de organización.

Un reconocimiento que no cambia las competencias sobre el agua

La declaración tiene como objetivo salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial asociado al regadío tradicional, pero no supone una modificación del régimen jurídico de las infraestructuras materiales de estos sistemas.

Tampoco altera las competencias existentes en materias como agua, agricultura, medio ambiente o gestión del territorio. El reconocimiento pone el foco, sobre todo, en los conocimientos, prácticas, formas de organización y valores culturales que se encuentran detrás de estos sistemas.

Para Extremadura, donde todavía existen comunidades que mantienen estas formas tradicionales de gestión, supone reivindicar una parte de la historia cotidiana de muchos pueblos.

Porque detrás de cada acequia no hay solo agua que llega a una finca. Hay normas, acuerdos, conocimientos y una forma colectiva de entender el territorio que ha sobrevivido durante siglos y que ahora afronta el reto de encontrar nuevas generaciones capaces de mantenerla.