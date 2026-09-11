Vuelve 'AstroCáceres', el programa de turismo activo de la Diputación que promueve los cielos estrellados

Observación e interpretación de estrellas, cuentos y mitología, rutas nocturnas, sonidos de la naturaleza… todo esto es AstroCáceres, el programa de la Diputación de Cáceres que promueve el turismo en la provincia a través de sus cielos estrellados y que regresa con una nueva edición del 12 de septiembre al 24 de octubre.

La diputada de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín Declara, ha presentado, recientemente, la programación de la quinta edición de esta propuesta turística junto al director de Légola, Gabriel Sáez, empresa responsable del desarrollo del programa.

Durante siete fines de semana consecutivos, 14 municipios de la provincia van a acoger otras tantas actividades de astroturismo, dirigidas al público en general y gratuitas, actividades que irán desde la observación del cielo estrellado hasta el conocimiento de las tradiciones del lugar, pasando por la observación de la naturaleza, combinado con la historia y la cultura.

Una programación inclusiva, sostenible y que promueve el tejido empresarial local En la presentación, Sáez ha destacado el salto cualitativo de esta quinta edición: “Hemos querido dar un paso más hacia la internacionalización para atender a la creciente demanda de público extranjero y a nuestros vecinos de la frontera con Portugal. Por ello, AstroCáceres estará disponible bajo petición en portugués, inglés, francés y en todas las lenguas cooficiales”, explicó.

En esta misma línea, se ha hecho especial hincapié en el carácter inclusivo y sostenible del programa: “Es una actividad plenamente inclusiva y abierta a cualquier diversidad funcional. Contaremos con material adaptado, tanto táctil como sonoro, para que el cielo se pueda sentir y escuchar de distintas maneras”.

Del mismo modo, la estrategia ambiental de la iniciativa se enmarca en la economía verde y circular mediante la eliminación de materiales impresos, la supresión de plásticos de un solo uso y la máxima protección contra la contaminación lumínica.

Además, el director de Légola ha recordado que AstroCáceres supone una oportunidad única para conocer el cielo de los diferentes territorios de la mano de 12 empresas locales con monitores y guías especializados.

En todas las actividades, independientemente de su temática (centrada, por ejemplo, en aspectos culturales o gastronomía), se llevará a cabo una observación completa del cielo estrellado.

“La primera parte será una observación a simple vista y la segunda parte una observación con telescopio para poder mirar al espacio profundo. Intentamos ir desde la tierra al universo, pasando por todos esos elementos que integran la propuesta turística”, apuntó.

14 experiencias para descubrir los cielos de la provincia

La programación de la nueva edición de AstroCáceres recorrerá las siguientes actividades, con propuestas vinculadas a sus paisajes, patrimonio, historia y productos gastronómicos: Torrecillas de la Tiesa, “Un río de estrellas”, 12/09; Santiago de Alcántara, “Los cielos de la prehistoria”, 18/09; Baños de Montemayor, “Astronomía en verde y en femenino”, 19/09; Pasarón de la Vera, “De Pecharromán al Universo”, 25/09; Pajares de la Rivera (Riolobos), “Vendimia y Estrellas”, 25/09; Cerezal, “Lujos naturales bajo las estrellas”, 26/09; Toril, “Al-mofrag Starlight”, 02/10; Cañamero, “Ruta mitológica bajo los cielos estrellados”, 03/10; Cabezabellosa, “Miradores astronómicos”, 09/10; Botija, “Tamussia, bajo el cielo de los vetones”, 10/10; Cabezuela del Valle, “Patrimonio e historia de astronomía”, 11/10; Santibáñez el Alto, “Universos Starlight”, 17/10; Estorninos, “El cielo de la Raya, un Universo en la frontera”, 23/10, y Romangordo, “Los bailes de la luna”, 24/10.

¿Cómo participar?

Para poder participar en estas actividades cada participante deberá realizar una inscripción previa, rellenando un formulario con sus datos y la actividad elegida. Los formularios se abrirán 10 días antes de las actividades. Cabe precisar que cada una de las propuestas está limitada a una participación máxima de 35 personas.

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Toda la información referente al programa AstroCáceres y las inscripciones está recogido https://astrocaceres.com/