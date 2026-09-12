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En la EX-205

En estado grave un motorista de 56 años tras chocar contra un coche en Cadalso

Los servicios sanitarios lo atendieron en el lugar y posteriormente lo trasladaron al Hospital de Coria

Ha sido trasladado al Hospital de Coria.

Ha sido trasladado al Hospital de Coria. / EL PERIÓDICO

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E. P. E.

Un hombre de 56 años se encuentra en estado grave tras haber colisionado con su motocicleta contra un turismo en la EX-205, a la altura del término municipal de Cadalso.

Según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el choque se ha producido a las 12.44 horas en el kilómetro 56 de la carretera cacereña.

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó hasta el lugar una Unidad Medicalizada de Emergencias y una patrulla de la Guardia Civil.

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Como consecuencia del accidente, el hombre sufrió policontusiones y una herida en un hombro. Los servicios sanitarios lo atendieron en el lugar y posteriormente lo trasladaron en estado grave al Hospital de Coria

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