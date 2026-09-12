En estado grave un motorista de 56 años tras chocar contra un coche en Cadalso

Un hombre de 56 años se encuentra en estado grave tras haber colisionado con su motocicleta contra un turismo en la EX-205, a la altura del término municipal de Cadalso.

Según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el choque se ha producido a las 12.44 horas en el kilómetro 56 de la carretera cacereña.

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó hasta el lugar una Unidad Medicalizada de Emergencias y una patrulla de la Guardia Civil.

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Como consecuencia del accidente, el hombre sufrió policontusiones y una herida en un hombro. Los servicios sanitarios lo atendieron en el lugar y posteriormente lo trasladaron en estado grave al Hospital de Coria