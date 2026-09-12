Herido grave un hombre tras volcar con su vehículo en la EX-374 a la altura de Santiago de Alcántara

Un hombre de 58 años ha resultado herido grave este sábado tras el vuelco de un vehículo en la EX-374, a la altura del término municipal de Santiago de Alcántara.

El accidente se ha producido a las 13.32 horas, en el punto kilométrico 12 de la carretera cacereña, cuando el 112 de Extremadura ha recibido una llamada de aviso alertando de que había volcado un vehículo y había una persona atrapada.

Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada de Emergencias de San Vicente de Alcántara, el helicóptero medicalizado con base en Cáceres, una dotación de bomberos del parque de Valencia de Alcántara, una patrulla de la Guardia Civil y efectivos de Emergencias de Carreteras de la Junta de Extremadura.

Noticias relacionadas

Como consecuencia del accidente, el hombre sufrió policontusiones y un traumatismo en un brazo. Tras ser atendido por los servicios sanitarios, fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Cáceres.