Suceso
Muere un ganadero de 68 años tras caerle varias pacas de paja en una finca en Berzocana
El hombre quedó atrapado y sufrió un golpe contra la pala de un tractor situado junto al camión
Un hombre de 68 años ha fallecido este sábado tras caerle encima varias pacas de paja durante una descarga en una finca situada en el término municipal de Berzocana (Cáceres).
El accidente se ha producido sobre las 7.52 horas en la finca La Mezquita, situada en la carretera CC-442, cerca de la localidad cacereña. A esa hora, el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura recibió una llamada que alertaba de que un hombre había quedado inconsciente tras caerle encima una paca de paja.
Según la información de la Guardia Civil, el suceso ocurrió mientras un camión realizaba labores de descarga en la finca. En ese momento, varias pacas se desplazaron durante la operación y el hombre se acercó al vehículo con la intención de retirarlas de la zona. Fue entonces cuando varias de ellas cayeron sobre él y quedó atrapado. Durante el accidente, además, el hombre habría sufrido un golpe contra la pala de un tractor que se encontraba junto al camión.
Hasta la finca se desplazaron una Unidad Medicalizada de Emergencias, un helicóptero medicalizado, efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Berzocana y una patrulla de la Guardia Civil.
A su llegada, los servicios sanitarios encontraron al hombre en parada cardiorrespiratoria e iniciaron las correspondientes maniobras de reanimación. Pese a los esfuerzos de los facultativos, no fue posible revertir la situación y finalmente se confirmó su fallecimiento.
La Guardia Civil ha instruido diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.
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