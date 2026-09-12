La Sierra de San Pedro recibe casi un millón de euros para inversiones sanitarias

La Sierra de San Pedro ha recibido más de 924.000 euros en inversiones sanitarias destinadas a mejorar la atención en distintos municipios de la comarca. Así lo destaca el propio SES en una publicación difundida en redes sociales, en la que repasan las actuaciones realizadas y avanzan nuevas intervenciones.

Las inversiones alcanzan a Valencia de Alcántara, Cedillo, Salorino, Herreruela, Membrío, Santiago de Alcántara, Herrera de Alcántara, Carbajo y San Vicente de Alcántara. Entre las próximas actuaciones sobresale además la futura obra del nuevo Centro de Salud de Salorino.

La mejora de los recursos cobra especial importancia en una comarca marcada por las distancias. En municipios como Cedillo o Valencia de Alcántara, el desplazamiento hasta el hospital de referencia de Cáceres puede superar la hora por carretera. Precisamente, la Plataforma Ciudadana Hospital para la Sierra de San Pedro lleva años reclamando un refuerzo de los recursos sanitarios y la creación de un Centro de Alta Resolución que permita acercar consultas, especialidades y atención sanitaria a los vecinos.

En este contexto, la directora gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Encarna Solís, junto a otros representantes de la organización, han mantenido una reunión con el colectivo vecinal para repasar las mejoras realizadas y conocer las propuestas de la zona.

Más personal y nuevos servicios en Valencia de Alcántara

Entre las actuaciones destacadas se encuentran las realizadas en Valencia de Alcántara, donde se ha reforzado el personal y se han incorporado nuevos servicios. En concreto, se ha creado una nueva plaza de fisioterapia y se han incorporado dos nuevos celadores, con el objetivo de garantizar la apertura del centro de salud durante las 24 horas.

Imagen de la reunión. / SES

También se ha incorporado el cribado de diabetes gestacional para embarazadas y la posibilidad de recoger medicación de farmacia hospitalaria, dos servicios que amplían las prestaciones disponibles para los usuarios de la zona y pueden evitar algunos desplazamientos.

A estas medidas se suma la renovación del equipamiento sanitario, con un nuevo equipo de Rayos X, un nuevo sillón bucodental y equipamiento médico.