Trujillo prepara una inversión de 700.000 euros para conservar y reparar sus calles durante un año

El Ayuntamiento de Trujillo ha puesto en marcha la licitación de un nuevo contrato destinado a reforzar la conservación y el mantenimiento de las calles y caminos de titularidad municipal, con un presupuesto base de 700.000 euros y una duración de un año desde su adjudicación. El objetivo es mejorar el estado de los viales de la localidad, reducir los tiempos de respuesta ante las necesidades de reparación y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad para los desplazamientos.

El contrato, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 28 de agosto, contempla la inspección, conservación y mantenimiento de los pavimentos y firmes del viario urbano, además de plazas, espacios libres públicos y caminos públicos cuya competencia corresponde al Ayuntamiento. El valor estimado, sin impuestos, asciende a 578.512,40 euros, mientras que el presupuesto base de licitación alcanza los 700.000 euros.

La actuación parte de la necesidad de conservar el patrimonio viario de Trujillo, mejorar la calidad de sus calles y optimizar tanto la seguridad como los tiempos de intervención cuando sea necesario realizar trabajos de mantenimiento. El contrato tendrá una vigencia de un año desde su adjudicación.

La zona sur, entre las primeras actuaciones

Aunque el contrato tendrá alcance sobre todo el término municipal, los pliegos establecen que los trabajos se centrarán inicialmente en la zona sur de Trujillo. Entre las vías señaladas se encuentran las calles Marqués de Albayda, Manuel Pardo y Emilio Martínez, además de las calles aledañas y la Barriada de las 70.

El ámbito podrá ampliarse posteriormente a otras zonas de la localidad en función de las necesidades de conservación y mantenimiento que vayan apareciendo en el viario municipal.

De esta forma, el Ayuntamiento plantea un sistema que no se limite a una intervención puntual, sino que permita disponer durante un año de un servicio específico para atender las deficiencias que se detecten en pavimentos y firmes.

La finalidad recogida en la documentación de la licitación es reducir los tiempos de respuesta, mejorar la calidad de los viales y minimizar el coste de conservación mediante una planificación continuada de los trabajos.

Las empresas podrán presentar ofertas hasta el 30 de septiembre

El procedimiento elegido es abierto y de tramitación ordinaria, con presentación electrónica de las ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 30 de septiembre a las 23.59 horas para presentar sus propuestas. La apertura de las ofertas económicas está prevista para el 1 de octubre a las 9.00 horas en la sala de comisiones del Ayuntamiento.

El precio tendrá un peso especialmente importante en la adjudicación, con una ponderación del 75%, vinculada a la rebaja de los precios unitarios de las diferentes unidades de ejecución previstas en los pliegos. El resto de la valoración contempla las certificaciones ISO en vigor, con un 15%, y la ampliación del plazo de garantía, con un 10%.

La empresa que resulte adjudicataria deberá prestar el servicio durante un año y asumir las labores de conservación previstas en el contrato, que podrá extender sus actuaciones a distintas zonas del municipio conforme vayan surgiendo nuevas necesidades.

Así, Trujillo afronta con este contrato una actuación de mantenimiento continuado de sus calles, con una primera intervención prevista en varios puntos de la zona sur y la posibilidad de extender los trabajos al resto del término municipal durante el periodo de vigencia.