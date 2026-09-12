Unidas por Extremadura denuncia la falta de espacio y recursos en un colegio de Miajadas

El inicio del curso escolar no ha arrancado de la misma manera en todos los municipios extremeños. Así lo ha denunciado este viernes la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero, que ha puesto el foco en la situación del Colegio Público García Siñeriz de Miajadas, donde, según ha trasladado el AMPA a la formación, persisten problemas de espacio, obras sin finalizar y falta de profesionales.

Fernández Cordero se ha reunido con representantes del AMPA a las puertas del centro para conocer sus principales preocupaciones. La diputada ha asegurado que, pese a la "alta natalidad" de Miajadas, no se han reforzado ni ampliado las plazas educativas al ritmo de las necesidades del municipio.

Uno de los principales problemas señalados es el aula destinada a niños de uno y dos años, que, según ha denunciado, todavía no ha podido comenzar a funcionar pese a que el curso ya ha comenzado. Fernández Cordero ha recordado que su formación ya había advertido a la Junta de Extremadura de que podía producirse un problema con estas plazas al inicio del curso.

"La Junta nos había dicho que lo tenían en cuenta y que iban a quitar el aula de psicomotricidad, un aula súper necesaria, para poder atender las plazas de estos niños. Vemos que a día de hoy, a pesar de que el cole ya empezó, esta aula todavía ni siquiera ha empezado", ha afirmado.

Un colegio con problemas de espacio y obras pendientes

A esta situación se suma, según Unidas por Extremadura, que las obras del colegio no han terminado. Fernández Cordero ha señalado que hay zonas en las que todavía no se han colocado las ventanas, lo que obliga, según su denuncia, a impartir algunas clases con las persianas bajadas o a trasladar a los alumnos a otras aulas.

Nerea Fernández, en la puerta del centro. / Unidas por Extremadura

La falta de espacio es otro de los problemas trasladados por el AMPA. La diputada ha descrito el centro como un colegio "muy saturado" y ha explicado que, para poder ubicar a todos los alumnos, se han tenido que eliminar la biblioteca y el aula de música y utilizar esos espacios para acoger clases.

Además, el AMPA habría trasladado a Unidas por Extremadura la necesidad de incorporar una TEI (Técnico en Educación Infantil) al centro. Fernández Cordero ha reclamado a la Junta que atienda estas necesidades y escuche a las familias, que, según ha defendido, conocen de primera mano la realidad del colegio.

"Tienen que atender con precisión las necesidades que tienen los padres y las madres y, sobre todo, darle una garantía y una educación a estos niños y a estas niñas que simplemente necesitan poder estar en sus clases", ha señalado.

Críticas a la política educativa en los pueblos

La diputada ha extendido sus críticas más allá de Miajadas y ha asegurado que situaciones similares se están produciendo en otros municipios rurales extremeños. Ha citado el caso de Zahínos, donde, según ha indicado, también existen problemas relacionados con obras y andamios.

Fernández Cordero ha reclamado a la Junta que "se ponga las pilas" y atienda las necesidades de los centros rurales antes de que comience el curso y no una vez que los alumnos ya hayan vuelto a las aulas.

"Nosotras pedimos a la Junta de Extremadura que se ponga las pilas y que atienda las necesidades de Miajadas y del mundo rural", ha manifestado.

La parlamentaria de Unidas por Extremadura también ha cuestionado las políticas de natalidad de la Junta. A su juicio, no basta con promover ayudas para aumentar la natalidad si después no se acompaña ese crecimiento con recursos públicos suficientes en ámbitos como la educación o la atención sanitaria.

"Se invierte en ayudas para fomentar la natalidad, pero no en poner más recursos en los colegios, atención primaria, pediatras y demás cuestiones que necesitan los niños y las niñas", ha criticado.

Fernández Cordero ha advertido además de que, si no se amplían los recursos, el próximo curso podrían repetirse los problemas con las aulas de uno a dos y de dos a tres años. Por ello, ha reclamado más aulas y profesionales y una mayor atención a las demandas de las familias.

Para la diputada, el inicio del curso no ha comenzado "con buen pie" en Miajadas y ha pedido a la Junta que actúe antes de que las necesidades de los centros se conviertan en problemas una vez iniciado el curso.