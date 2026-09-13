Aliseda corona sus fiestas con éxito rotundo de participación y tradición

Aliseda vibró del 7 al 15 de agosto con una variada programación que tuvo su punto álgido en el multitudinario «Día de Peñas». Con la Plaza Mayor y la Plaza Doctor Fleming como epicentro de la celebración, el completo programa festivo logró fusionar con éxito el deporte, la cultura astronómica, las tradiciones locales y el ocio nocturno.

En el plano deportivo y social, el programa dio cabida a torneos locales de fútbol sala, concursos de petanca, futbolín, tute e incluso talleres de ganchillo, asegurando opciones lúdicas para todas las edades. Los amantes del deporte al aire libre completaron con éxito la Ruta de senderismo “Canchos de la Plata” y el Centro de Interpretación de la Mina acogió la actividad «Mitología de las

Constelaciones».

El momento más multitudinario llegó con el Día de las Peñas. Se celebró la espectacular carrera de Autos Locos, donde los participantes exhibieron su ingenio al volante de originales vehículos artesanales sin motor.

Tras el divertido descenso, la jornada continuó con el pregón de las peñas, pruebas de competición y una animada charanga que recorrió los bares. También se celebró el «Gran Prix», donde grandes y pequeños disfrutaron de pruebas de habilidad que cerraron de forma inmejorable unas fiestas inolvidables.

El salón de plenos del ayuntamiento se transformó durante agosto en una galería de arte para albergar la muestra del pintor aliseño Tomás Gibello.

También en estos días representantes institucionales de Aliseda se desplazaron hasta Mata de Alcántara para participar activamente en la 38a Fiesta de la Tenca.

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Y el ayuntamiento ha clausurado el Campamento Urbano 2026, una iniciativa enmarcada en el programa Concilia Extremadura que llegó a su fin tras varias semanas de intensa actividad. El proyecto cumplió con creces sus dos objetivos principales: facilitar la conciliación laboral y familiar durante julio y agosto.