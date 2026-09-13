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Siniestro

Herido un conductor de 23 años tras salirse de la vía en Navalmoral de la Mata

El joven presentaba policontusiones y ha sido trasladado en estado menos grave al hospital

Hospital de Navalmoral de la Mata

Hospital de Navalmoral de la Mata / El Periódico

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E. P. E.

Un joven de 23 años ha resultado herido tras salirse de la vía y volcar con el coche que conducía en Navalmoral de la Mata.

El accidente ha tenido lugar en la calle Cementerio de la localidad en torno a las 17.28 horas de este domingo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia y otra de soporte vital básico del Servicio Extremeño de Salud, así como efectivos de Policía Local.

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El conductor, que ha sido atendido por los servicios sanitarios, presentaba policontusiones y ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital Navalmoral de la Mata.

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