Monroy, donde el flamenco también es memoria

Hay pueblos en los que la cultura no necesita grandes escenarios para hacerse grande. Pueblos donde una guitarra, una voz y unas palmas son suficientes para reunir a varias generaciones alrededor de una misma emoción. Monroy, en la provincia de Cáceres, es uno de esos lugares. Allí el flamenco no se entiende únicamente como un género musical, sino como una forma de compartir, de recordar y de mantener vivos los vínculos entre las personas.

La celebración de la Noche Flamenca de Monroy representa precisamente ese espíritu. Una noche en la que el cante, la guitarra, las palmas y la convivencia se convierten en protagonistas, pero que en esta ocasión adquiere además un significado especialmente profundo: el homenaje a tres personas vinculadas a la historia y a la memoria de la localidad, Julián Muñoz “El Pincho”, Ángel de la Morenita y Juan Domingo Márquez.

Sobre el escenario estarán Martín (Campo), José Manuel (Riti), Manuel Tato, Javier Periañez, Rafa (Camarón de Serradilla), Miriam Retamal, Felipe (El Pescador) y Teo Espada. Ocho nombres que representan distintas voces, sensibilidades y maneras de entender el flamenco, unidos en una misma noche por algo que va mucho más allá de la música: el recuerdo.

Cuando se habla de flamenco suele pensarse inmediatamente en Andalucía, en sus grandes ciudades, en sus peñas y en sus festivales históricos. Sin embargo, el flamenco ha encontrado desde hace décadas una tierra especialmente fértil también en Extremadura. La provincia de Cáceres cuenta con una tradición flamenca que forma parte de su patrimonio cultural y documental. El propio Archivo Histórico Provincial ha conservado carteles, fotografías y programas que muestran la presencia del cante y el baile flamenco en la vida cultural extremeña a lo largo del tiempo.En ese contexto hay que situar a Monroy.

Imagen de uno de los homenajes. / J. Baños

Porque el flamenco de un pueblo no se mide únicamente por el número de festivales que organiza ni por la fama de quienes suben a un escenario. Se mide también por la capacidad de una comunidad para hacer que el cante forme parte de sus conversaciones, de sus celebraciones y de sus recuerdos.

En Monroy, el flamenco tiene ese carácter cercano. Es el flamenco que se escucha entre amigos, el que se comparte en una reunión, el que aparece cuando alguien coge una guitarra y otro comienza a cantar. Es, en definitiva, un flamenco vivido.Y quizá por eso una Noche Flamenca tiene un significado especial. Porque durante unas horas el pueblo se convierte en punto de encuentro para quienes aman este arte, pero también para quienes quieren reencontrarse con una parte de su propia historia.

La figura de Julián Muñoz “El Pincho” es especialmente significativa en este sentido. Hace años, un programa de radio dedicado a Extremadura se desplazó hasta Monroy y presentó entre sus invitados a Julián Muñoz “El Pincho”, identificado expresamente como cantaor.

Ese detalle, aparentemente sencillo, dice mucho. Habla de un hombre cuya relación con el flamenco estaba ligada a su pueblo y cuya voz formaba parte de la identidad cultural de Monroy.La Noche Flamenca adquiere este año una dimensión diferente porque el cante estará dedicado a quienes ya no pueden estar presentes.

Actuación musical. / J. Baños

Julián Muñoz “El Pincho”, Ángel de la Morenita y Juan Domingo Márquez estarán presentes de otra manera: en la memoria de sus familiares, de sus amigos y de todos aquellos que compartieron con ellos momentos de la vida de Monroy.Y esa es una de las grandes capacidades del flamenco.

El flamenco sabe hablar de la alegría, pero también de la ausencia. Sabe convertir el dolor en música y hacer de la memoria una forma de encuentro. En sus letras aparecen continuamente la vida, la muerte, el amor, la pérdida, la tierra y el paso del tiempo. Por eso un homenaje flamenco tiene una fuerza especial: porque no pretende borrar la ausencia, sino darle voz.

Cuando una guitarra comienza a sonar en una noche dedicada a quienes ya han fallecido, cada nota adquiere un significado distinto. Una letra puede recordar una anécdota. Un quejío puede traer a la memoria una voz. Unas palmas pueden devolver por un instante el ambiente de aquellas reuniones en las que los homenajeados estaban presentes.Así, el escenario deja de ser simplemente un lugar donde actúan unos artistas. Se transforma en un espacio de memoria colectiva.Y probablemente esa sea la esencia de esta Noche Flamenca: cantar para no olvidar.

El cartel reúne a Martín (Campo), José Manuel (Riti), Manuel Tato, Javier Periañez, Rafa (Camarón de Serradilla), Miriam Retamal, Felipe (El Pescador) y Teo Espada.

La diversidad de los participantes permite imaginar una velada en la que el flamenco podrá mostrarse desde diferentes registros y formas de expresión. Cada intérprete aporta su propia personalidad, su manera de sentir el compás y su relación con el cante.

Pero en una noche como esta las diferencias artísticas terminan encontrando un punto común.Ese punto común es Monroy.

No se trata solamente de ofrecer un espectáculo. Se trata de que los artistas se conviertan en vehículos de una emoción compartida por todo el público. El protagonista último de la noche no será únicamente quien cante mejor o quien toque con mayor brillantez, sino el sentimiento que se consiga crear entre el escenario y quienes estén al otro lado.

El flamenco siempre ha tenido esa capacidad de comunicación directa. No necesita demasiadas explicaciones. Una guitarra puede crear silencio entre el público. Una voz puede hacer que una conversación se detenga. Unas palmas pueden conseguir que personas de distintas edades terminen compartiendo el mismo compás.Por eso una Noche Flamenca puede convertirse en una de las celebraciones culturales más especiales de un pueblo.

Actuación musical. / J. Baños

En una época en la que buena parte de la cultura se concentra en grandes ciudades y grandes eventos, resulta especialmente importante defender las manifestaciones culturales que nacen y crecen en los pueblos.

Monroy demuestra que la cultura también puede construirse desde una plaza, desde una reunión de vecinos, desde una guitarra o desde la memoria de un cantaor.

La conservación de estas tradiciones no significa mirar únicamente hacia el pasado. Al contrario. Significa proporcionar a las nuevas generaciones las herramientas necesarias para comprender de dónde vienen.Cada Noche Flamenca es también una oportunidad para que los más jóvenes descubran que el flamenco no es algo lejano que pertenece únicamente a los grandes nombres de la historia. Es algo que puede estar al lado de su casa. Que puede tener el rostro de un vecino. Que puede sonar en la voz de alguien de su comarca.

El patrimonio cultural de un pueblo no está formado solamente por sus edificios, sus monumentos o sus documentos. También está formado por las historias de sus vecinos, por sus canciones, por sus fiestas y por las personas que hicieron posible que determinadas costumbres llegaran hasta el presente.En ese sentido, homenajear a El Pincho, Ángel de la Morenita y Juan Domingo Márquez supone también reconocer una parte de la historia humana de Monroy.

Hay homenajes que miran exclusivamente hacia el pasado. Otros, sin embargo, sirven para construir futuro.La Noche Flamenca de Monroy pertenece a este segundo grupo.

Recordar a quienes ya no están no significa quedarse anclado en la nostalgia. Significa reconocer que la vida de un pueblo está hecha de muchas vidas individuales y que cada generación recibe una herencia que tiene la responsabilidad de conservar y transmitir.El flamenco puede cumplir perfectamente esa función.

La guitarra recoge el pasado, pero suena en el presente. El cante habla de historias antiguas, pero cada cantaor las vuelve a hacer suyas. Y el público escucha desde su propia experiencia.Por eso, cuando Martín (Campo), José Manuel (Riti), Manuel Tato, Javier Periañez, Rafa (Camarón de Serradilla), Miriam Retamal, Felipe (El Pescador) y Teo Espada suban al escenario, no estarán ofreciendo únicamente una sucesión de cantes.Estarán participando en un acto de memoria.

Cada actuación será, de alguna manera, una conversación con quienes ya no pueden responder. Una forma de decirles que siguen formando parte del pueblo, de sus recuerdos y de sus emociones.

El verdadero valor de una celebración como esta reside precisamente en su capacidad para reunir tres elementos fundamentales: tradición, presente y memoria.Tradición, porque el flamenco forma parte de una cultura musical que Extremadura ha sabido cultivar y transmitir.Presente, porque artistas y aficionados continúan manteniendo vivo el género y encontrando nuevas formas de expresarlo.

Y memoria, porque esta Noche Flamenca estará dedicada a tres personas queridas y recordadas por la comunidad: Julián Muñoz “El Pincho”, Ángel de la Morenita y Juan Domingo Márquez.

Es difícil imaginar un homenaje más apropiado que aquel que se hace a través de la música.

Porque la música permanece.Una persona puede marcharse, pero una canción puede seguir sonando. Una voz puede apagarse, pero quienes la escucharon pueden conservarla en la memoria. Una guitarra puede guardar, durante años, los ecos de las noches compartidas.Y eso es precisamente lo que hace el flamenco: convierte la experiencia humana en sonido.Al final, quizá la mejor manera de explicar lo que supone el flamenco en Monroy sea pensar en esa noche.

Las luces del escenario. El público reunido. Las primeras notas de una guitarra. El silencio que precede al cante. Las palmas entrando poco a poco. Y entre el público, recuerdos de personas que alguna vez ocuparon ese mismo espacio, compartieron una conversación, una fiesta, una canción o simplemente un momento de la vida cotidiana.Entonces el flamenco deja de ser solamente música.Se convierte en memoria.

Y cuando llegue el momento del homenaje, cuando sus nombres sean pronunciados y el cante vuelva a llenar la noche, Julián Muñoz “El Pincho”, Ángel de la Morenita y Juan Domingo Márquez estarán presentes en aquello que verdaderamente importa: en el recuerdo de su gente.Porque los pueblos mantienen viva su identidad cuando son capaces de recordar.Y Monroy recuerda cantando.

Quizá ahí se encuentre la verdadera grandeza de su Noche Flamenca. No únicamente en la calidad de sus artistas, ni en la belleza de sus cantes, ni en el ambiente de una noche de verano, sino en algo mucho más sencillo y profundo: la capacidad de un pueblo para reunirse, emocionarse y mantener vivos a los suyos a través de la música.Eso es el flamenco en Monroy.

Una tradición, una celebración, una forma de convivencia y, sobre todo, una manera de decir que quienes formaron parte de nuestra historia nunca desaparecen del todo mientras exista alguien dispuesto a recordarlos.

Y esa noche, en Monroy, se les recordará como mejor sabe hacerlo el flamenco: con una guitarra, con un cante y con el corazón.