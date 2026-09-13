Gastronomía y tradiciones
San Martín de Trevejo invita a caminar, descubrir y saborear Sierra de Gata en su Festa da Vindima
El Ayuntamiento de San Martín de Trevejo organiza para el 19 de septiembre una jornada que combina una ruta senderista de siete kilómetros con la tradicional Festa da Vindima
Hay días en los que conocer un territorio no consiste únicamente en recorrer sus calles o contemplar sus paisajes. También hay que caminarlo, descubrirlo y, después, sentarse a saborearlo. Esa es la propuesta que prepara San Martín de Trevejo para el próximo sábado 19 de septiembre, con una jornada que unirá naturaleza, patrimonio y gastronomía en torno a la Festa da Vindima.
El municipio, integrado en la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, será el punto de partida de una actividad pensada para disfrutar de Sierra de Gata con todos los sentidos. La programación comenzará por la mañana con una ruta senderista circular de siete kilómetros, que permitirá adentrarse en el paisaje y el patrimonio del entorno de San Martín de Trevejo.
La recepción de los participantes está prevista a las 8.30 horas, mientras que la salida tendrá lugar a las 9.30 horas. El recorrido tendrá una duración aproximada de dos horas y veinte minutos, por lo que la actividad permitirá descubrir el entorno a pie antes de dar paso a la parte más festiva de la jornada.
Tradición y sabores de la tierra
Y es que, después de la ruta, llegará el turno de la Festa da Vindima, una celebración vinculada a la tradición y a los sabores de la tierra. La propuesta pretende convertir la jornada en una experiencia que vaya más allá del senderismo y permita acercarse también a la cultura y las costumbres de Sierra de Gata.
La actividad tiene un precio de 10 euros, con cuota de inscripción y obsequio incluido. Las plazas están limitadas a 200 participantes y el plazo para apuntarse permanece abierto hasta el miércoles 16 de septiembre a las 12.00 horas, o hasta completar las plazas disponibles.
Las inscripciones y toda la información pueden consultarse en deportes.sierradegata.es y en el perfil de Facebook de Sierra de Gata Deportes. Para resolver dudas también se facilita el teléfono 660 81 81 23, correspondiente a Antonio Mora, director deportivo.
La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de San Martín de Trevejo, junto a Dinamización Deportiva de Extremadura y Municipios Sierra de Gata, con el objetivo de poner en valor el entorno desde una perspectiva que combina actividad física, paisaje, patrimonio y tradición.
Así, San Martín de Trevejo se prepara para recibir a quienes quieran pasar una jornada diferente en la comarca: primero, mochila y botas para recorrer Sierra de Gata; después, la mesa y la celebración para disfrutar de sus sabores y de una tradición que forma parte de la identidad del territorio.
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