Nueve centímetros de Extremadura: la tradición de Montehermoso que ahora cabe en un bolsillo

¿Imaginas cómo sería si la tradición de tu pueblo pudiese caber en un bolsillo? En Montehermoso ya es posible llevar una pequeña parte de su identidad a cualquier lugar y enseñarla al resto del mundo de una forma muy original.

Sin embargo, la idea nació a cientos de kilómetros de allí, en la Comunidad Valenciana. Allí comenzó la historia de Pinzellades Artesania, un proyecto surgido de la creatividad de la valenciana Ángela Mondéjar y el extremeño Alejandro Trinidad.

Sus perfiles profesionales se complementan también dentro del taller: ella es fotógrafa, ilustradora y creadora de contenido, mientras que él cuenta con un máster en Modelado 3D y está especializado en el diseño de personajes. Esa combinación entre la vertiente artística y el trabajo tridimensional está detrás de las pequeñas figuras con las que ambos buscan trasladar tradiciones populares a un formato completamente diferente.

Su última creación ha reducido uno de los elementos más reconocibles del folclore cacereño hasta apenas nueve centímetros de altura. Se trata de una pequeña montehermoseña realizada mediante impresión 3D y terminada artesanalmente. Su característico traje y, especialmente, su gorra exigieron meses de pruebas para trasladar hasta una figura diminuta la riqueza de colores y detalles del atuendo tradicional.

De Valencia a Extremadura

La conexión extremeña llegó a través de la familia de Alejandro. Mientras la pareja desarrollaba figuras relacionadas con las Fallas y otros símbolos valencianos, sus padres insistían en que algún día debían dedicar una de sus creaciones a Extremadura.

La oportunidad apareció en la Navidad de 2025. En lugar de comprarles un regalo, decidieron fabricar algo que sabían que tendría un significado especial. Prepararon alrededor de diez figuras de montehermoseñas para sus padres y para que estos pudieran repartir algunas entre familiares o conocidos.

Para Alejandro, aquella primera entrega tuvo un componente especialmente personal. Sus padres mantienen una fuerte vinculación con las raíces extremeñas y llevaban tiempo esperando que el proyecto de su hijo mirase también hacia su tierra.

Lo que inicialmente debía quedarse dentro de la familia acabó llegando a cientos de miles de personas a través de las redes sociales. Según explica Ángela, uno de los vídeos rondó las 200.000 reproducciones en TikTok y superó el medio millón en Instagram.

Esta acogida cambió los planes de los jóvenes, y aquella figura que no había nacido para venderse "tenía posibilidades de incorporarse al catálogo", aunque sus creadores tenían claro que antes necesitaba "mucho más trabajo".

Un viaje necesario para corregir su creación

La solución fue hacer el camino inverso al que había recorrido la idea. Ángela y Alejandro viajaron desde Valencia hasta Montehermoso para comprobar sobre el terreno aquello que las fotografías no podían explicarles.

Durante su estancia conocieron el museo, mantuvieron contacto con el Ayuntamiento y acudieron a María José, de Artesanía La Gorra, para resolver dudas y detectar errores de aquella primera versión. La intención era evitar que una simplificación necesaria por el reducido tamaño terminase desvirtuando la indumentaria.

Aquel viaje no desembocó inmediatamente en la venta. Desde diciembre hasta prácticamente el lanzamiento, el diseño pasó por sucesivas modificaciones. Materiales, proporciones y tonalidades fueron revisándose durante meses hasta acercarse al resultado que buscaban.

Lo más complicado estaba arriba

Si había una pieza capaz de poner a prueba el proyecto era precisamente la más reconocible. Alejandro se encarga principalmente del modelado tridimensional de las piezas y la gorra montehermoseña se convirtió en uno de sus mayores desafíos. La cantidad de elementos y colores que concentra resulta difícil de reproducir cuando toda la figura apenas alcanza unos nueve centímetros.

La impresión 3D resuelve una parte del proceso, pero no sustituye al trabajo artesanal. Algunas tandas de cinco gorras pueden necesitar más de un día de impresión debido a los cambios de color. Además, las limitaciones de la máquina obligan a completar posteriormente determinados elementos.

La firma Pinzellades Artesania recrea con precisión artesanal el traje típico de la mujer de Montehermoso / Cedido a El Periódico Extremadura

Ahí comienza otra fase. Ángela se ocupa del posprocesado y de terminar manualmente aquello que la tecnología no puede resolver. Se añaden colores, pequeños brillantes, el espejo y detalles del rostro, además de ensamblar las distintas partes. La premisa de ambos es mantener los tonos necesarios aunque eso implique recurrir al pincel.

El público participa en el diseño

El proceso tampoco se desarrolla únicamente dentro del taller. Cuando surge una duda sobre un color o una pieza concreta, Pinzellades recurre a personas que conocen la tradición. Así ocurrió, por ejemplo, al intentar encontrar el particular tono berenjena del refajo.

Las redes sociales funcionan entonces como una especie de consulta abierta. Sus seguidores pueden ver distintas alternativas y ayudar a determinar cuál se acerca más a la realidad. A ello se suman las visitas a profesionales, artesanos y museos. La pareja reconoce que este método ralentiza considerablemente cada lanzamiento, pero "forma parte de la filosofía con la que nació la marca".

De hecho, Internet fue decisivo para transformar una idea en un negocio. El proyecto comenzó a despegar a finales de 2024, cuando varias publicaciones sobre sus diseños valencianos acumularon miles de visualizaciones. En marzo de 2025 se consolidó la empresa y, meses después, en octubre, llegó su primera tienda física.

Un pedacito de su tierra

Hasta ahora, sus figuras habían estado especialmente ligadas a Valencia, Castellón y Alicante. La montehermoseña supone, por tanto, algo más que otro diseño: es el primer salto de Pinzellades hacia las tradiciones de otra comunidad autónoma.

Además, adelantan que podría no ser la última referencia extremeña, ya que entre las imágenes religiosas que más les solicitan sus seguidores aparece la Virgen de Guadalupe. Aunque, por el momento, la firma trabaja en la Virgen del Pilar y, una vez concluida, volverá a consultar a su comunidad para decidir cuáles serán los siguientes diseños.

La intención de Ángela y Alejandro es continuar ampliando ese pequeño mapa de España a través de indumentarias, símbolos y devociones populares. Para ellos, estas piezas pueden convertirse en una manera diferente de mantener cerca el lugar del que procede cada persona.