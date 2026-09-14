Aldeanueva del Camino vuelve a teñirse de rojo en octubre para celebrar más de dos siglos de tradición

El "oro rojo" de la provincia de Cáceres abrirá octubre con una fiesta en su honor. Aldeanueva del Camino, uno de los municipios históricamente vinculados a la elaboración del pimentón, acogerá del 9 al 11 de octubre la cuarta edición de su Fiesta del Pimentón. Se trata de una celebración que nació en 2023 para recuperar más de dos siglos de tradición y recordar hasta qué punto este producto ha marcado la vida del pueblo.

La celebración parte de una historia que todavía puede rastrearse por el municipio. Hubo un tiempo en el que el calendario de muchas familias dependía del pimiento. Se plantaba en primavera, se recogía con la llegada del otoño y comenzaba entonces un proceso en el que participaban mayores y pequeños. Los secaderos, los molinos y hasta determinados elementos de las viviendas terminaron adaptándose a aquella actividad.

Ese pasado es precisamente el que la Asociación de Amigos de Aldeanueva del Camino quiere convertir ahora en una experiencia para quienes visiten la localidad.

Un pueblo moldeado por el pimentón

El director general de Turismo, Óscar Mateos, destacó durante la presentación de la programación el valor de que la iniciativa haya surgido del propio municipio. Tras cuatro ediciones, la fiesta avanza en su objetivo de "hacerse un hueco entre las citas gastronómicas y turísticas de Extremadura", pero manteniendo como punto de partida la recuperación de una actividad estrechamente ligada a Aldeanueva.

La importancia de aquella industria llegó incluso a dejar señales en el paisaje urbano. Algunos balcones cubiertos estuvieron relacionados con las necesidades del proceso de elaboración, ya que era donde tradicionalmente se ensartaban y colgaban los pimientos para su secado; mientras que fuera del casco urbano los secaderos y molinos completaban un engranaje que funcionaba cada otoño.

El secretario de la asociación, José Luis Fernández, sitúa en 26 los antiguos molinos que llegaron a estar vinculados a esta actividad. La fuerza del agua permitía mover las piedras que trituraban el pimiento una vez terminado el secado.

Volver a hacerlo como antes

Para entender aquel proceso, la programación permitirá reconstruir parte del camino que seguía el pimiento, desde su recogida hasta su transformación.

El sábado 10 de octubre se realizará una recreación de aquellas labores y una ruta familiar de unos cuatro kilómetros conducirá hasta un antiguo molino. Allí los participantes podrán acercarse a las herramientas y mecanismos empleados cuando buena parte del trabajo todavía dependía de las manos, el fuego y la piedra.

El presidente de la asociación, Francisco Díaz, conserva recuerdos de ese sistema, ya que, según explica, desde pequeño participó en el proceso. Los pimientos permanecían durante días en los secaderos, sobre una estructura de madera y con el fuego encendido en la parte inferior. Había que vigilarlos y moverlos periódicamente.

Una vez secos, se golpeaban antes de pasar por el molino varias veces hasta conseguir la molienda adecuada. "En el colegio sabíamos quienes tenían pimentón porque llegaban con los ojos rojos del humo", cuenta.

La modernización ha cambiado la escala y la maquinaria, pero el secado tradicional continúa siendo una pieza fundamental del proceso.

Compradores que llegaban de otras provincias

La memoria que quiere recuperar la fiesta también conduce a una Aldeanueva convertida en punto comercial. Compradores procedentes de lugares como Zamora, León o Galicia viajaban hasta el municipio y realizaban operaciones directamente en las viviendas.

La calidad se comprobaba de una manera muy diferente a los actuales controles industriales. Entre los métodos recordados por los vecinos estaba el uso de una caña sobre el producto para observar características como la textura, el color o la presencia de aceite.

La localidad estuvo además implicada a comienzos del siglo XX en los movimientos destinados a proteger la calidad del pimentón frente a las adulteraciones. Es una etapa que la organización quiere recuperar para recordar el peso que Aldeanueva tuvo mucho antes de que la producción actual alcanzara dimensiones industriales.

Más allá del plato

El fin de semana utilizará esa historia como hilo conductor, aunque el programa se extenderá mucho más allá de la gastronomía. Las primeras actividades permitirán a los mayores reconstruir cómo era la vida vinculada al pimiento durante las décadas de 1950 y 1960, mientras otra parte del encuentro mirará al presente y al futuro del sector.

La calle tendrá especial protagonismo. Habrá música tradicional, tamborileros, propuestas de guitarra y otras actuaciones, además de un mercado que reunirá a más de 40 artesanos. La programación recuperará también el certamen de pintura rápida y presentará los relatos de una convocatoria que en su anterior edición recibió más de 350 trabajos procedentes de once países.

Las familias contarán con actividades infantiles, juegos, talleres, hinchables y propuestas deportivas. La intención es que quienes lleguen atraídos inicialmente por el pimentón encuentren motivos para permanecer durante todo el fin de semana y descubrir también el entorno del Valle del Ambroz.

Balcones que anuncian octubre

Sin embargo, hay una parte de la fiesta que comenzó mucho antes del primer acto. Los pimientos que vestirán las fachadas fueron plantados meses atrás y su recogida se ha adelantado esta temporada por las condiciones meteorológicas. Cuando llegue la celebración volverán a colgarse para recuperar una de las estampas que la organización quiere mantener viva.

Durante generaciones el otoño en Aldeanueva del Camino no necesitó aparecer señalado en ningún calendario. Se reconocía mirando los balcones, siguiendo el humo de los secaderos y respirando un aroma que recorría las calles. Del 9 al 11 de octubre, el pueblo volverá a utilizar esas mismas señales para contar a quienes lleguen de fuera una historia que empezó mucho antes de que existiera su fiesta.