Un gato de pocos meses es rescatado por los bomberos del Sepei tras caer en un pozo en Coria

Un gato de apenas unos meses ha protagonizado en Coria un rescate con final feliz después de quedar atrapado en un lugar del que difícilmente podía escapar por sus propios medios. El pequeño animal se encontraba en el interior de un pozo abandonado cuando fue necesaria la intervención de los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) del parque cauriense para conseguir sacarlo y ponerlo a salvo.

El episodio terminó, además, con un desenlace muy especial, más allá del propio rescate. Una vez fuera del pozo, una vecina de Coria decidió hacerse cargo del animal y asumir sus cuidados, resolviendo así también qué ocurriría con él después de la intervención.

Una emergencia diferente

No todas las salidas de un parque de bomberos comienzan con humo, fuego o un accidente en la carretera. Entre las situaciones que pueden requerir la presencia de estos profesionales también se encuentran aquellas en las que un animal acaba en un lugar peligroso o inaccesible y resulta complicado liberarlo sin medios específicos.

Eso fue precisamente lo ocurrido en Coria. La combinación entre la corta edad del gato y el punto en el que había terminado convertía el pozo en una trampa. Ante situaciones de este tipo, intentar acceder sin conocimientos ni material adecuado puede añadir un problema todavía mayor al inicial.

Imagen del gato rescatado por los bomberos del Sepei. / Cedida a El Periódico Extremadura

Los bomberos disponen de formación y equipamiento para desarrollar actuaciones de salvamento en escenarios muy distintos. En la provincia, el Sepei presta servicio durante las 24 horas de los 365 días del año y sus competencias no se reducen a la extinción de incendios, también comprende intervenciones relacionadas con accidentes, inundaciones, búsquedas y rescates.

De un motor a un tejado

Los gatos son especialmente propensos a aparecer en algunos de los avisos relacionados con animales. Su capacidad para introducirse en huecos pequeños o alcanzar lugares elevados puede terminar jugando en su contra cuando después no encuentran la manera de regresar.

Los escenarios posibles son muy diferentes. Un cachorro puede esconderse en los bajos o el motor de un vehículo buscando refugio y calor, mientras que otro puede introducirse en una tubería, quedar encajado en algún elemento de una construcción o alcanzar un tejado del que posteriormente no consigue bajar. Pozos, huecos estrechos y determinadas infraestructuras presentan un riesgo añadido, ya que pueden impedir cualquier salida autónoma.

No obstante, ver a un gato en un lugar complicado no implica necesariamente que exista una emergencia inmediata. Cada situación requiere una valoración diferente. Un animal situado en altura, por ejemplo, puede terminar descendiendo por sí mismo cuando recupera la calma. El escenario cambia cuando está herido, lleva un periodo prolongado sin poder salir o se encuentra en un espacio del que resulta físicamente imposible escapar.

No intentar un segundo rescate

En estos casos, uno de los aspectos importantes es evitar que la intención de ayudar termine poniendo también en peligro a una persona. Bajar a un pozo, acceder a una cubierta o introducir las manos en determinadas partes de un vehículo puede entrañar riesgos que no siempre son evidentes a primera vista.

Cuando el animal se encuentra en una situación que supone un peligro real, el aviso puede trasladarse al 112, desde donde se coordinan los recursos de emergencia que correspondan. La intervención se determina posteriormente teniendo en cuenta factores como el lugar en el que se encuentra atrapado, su estado, las posibilidades de que pueda liberarse solo y la seguridad del operativo.

Los bomberos del Sepei durante el rescate. / Cedida a El Periódico Extremadura

Además, los recursos de emergencia deben mantener siempre como prioridad las situaciones en las que existen personas en peligro, por lo que la respuesta ante un rescate animal dependerá también de la disponibilidad de los efectivos y de las incidencias que se estén atendiendo en ese momento.

Un trabajo que va más allá del fuego

Actuaciones como la registrada en Coria permiten acercarse a una parte menos conocida de la actividad diaria de los bomberos. El Sepei de la Diputación de Cáceres está preparado para responder a escenarios muy diversos y cuenta con parques distribuidos por la provincia para cubrir un territorio especialmente extenso.

El rescate de animales forma parte de ese abanico de intervenciones cuando existe una situación de riesgo que requiere medios profesionales. Cada aviso, sin embargo, obliga a decidir primero si es necesaria la actuación, cómo puede realizarse y qué riesgos presenta para los efectivos.