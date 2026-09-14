La Guardia Civil intercepta a un conductor que circulaba a 242 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia

La Guardia Civil ha investigado a un conductor que fue sorprendido circulando a 242 kilómetros por hora por la EX-A1, en el término municipal de Malpartida de Plasencia. El conductor está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre, cuando agentes de la Guardia Civil se encontraban realizando un dispositivo de control de velocidad en esta carretera, que conecta Navalmoral de la Mata con Portugal.

Durante el operativo, los medios oficiales de captación de velocidad detectaron un turismo que circulaba a 242 km/h, por lo que los agentes procedieron a interceptarlo e identificar a la persona que se encontraba al volante.

Tras realizar las comprobaciones correspondientes, la Guardia Civil instruyó diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 379.1 del Código Penal. Este precepto contempla como delito conducir un vehículo a motor a una velocidad superior en más de 80 kilómetros por hora a la permitida reglamentariamente en una vía interurbana.

Más de 80 kilómetros por hora por encima del límite

La velocidad alcanzada por el turismo supone superar ampliamente el límite establecido para este tipo de vía. La Guardia Civil recuerda que el exceso de velocidad es uno de los principales factores de riesgo en la carretera, ya que aumenta la distancia necesaria para detener el vehículo y reduce el tiempo del que dispone el conductor para reaccionar ante cualquier imprevisto.

Además, una velocidad excesiva puede agravar las consecuencias de un accidente, tanto para quienes viajan en el vehículo como para el resto de usuarios de la vía. El riesgo es especialmente elevado cuando es necesario realizar una maniobra de emergencia.

Noticias relacionadas

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil mantiene este tipo de dispositivos de vigilancia con el objetivo de detectar y prevenir conductas que puedan poner en peligro la seguridad de quienes circulan por las carreteras, entre ellas los excesos de velocidad.