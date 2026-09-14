El Torno pone el cuerpo en movimiento con la décima edición del FestCAM

El cuerpo será el gran protagonista el próximo fin de semana en El Torno. El municipio del Valle del Jerte acogerá los días 19 y 20 de septiembre la décima edición del FestCAM, el Festival de Cultura y Artes del Movimiento, una propuesta que combina cultura, actividad física, artes escénicas y bienestar en distintos espacios del municipio.

La cita, impulsada desde el Servicio de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Valle del Jerte, busca acercar al medio rural distintas formas de entender el movimiento desde una perspectiva artística y convertir el cuerpo en una herramienta de expresión, encuentro y reflexión.

Durante dos jornadas, plazas, piscina natural, pabellón y otros espacios de El Torno se transformarán en escenarios para una programación dirigida a públicos muy diferentes, desde familias y niños hasta adultos interesados en disciplinas como el mindfulness, el baile o la danza contemporánea.

Un sábado para bailar, hacer circo y salir a la calle

El programa arrancará el sábado 19 de septiembre por la mañana con un taller de acroyoga, de 10.00 a 11.30 horas en la Casa de Cultura, y un taller de aéreos de circo con telas, de 10.30 a 13.00 horas en el pabellón. Este último contará con un turno infantil, para mayores de siete años, y otro dirigido a jóvenes y adultos a partir de 15 años.

A las 13.15 horas, la Plaza acogerá el espectáculo familiar 'El Gran Circo de Saxofón y Clarinete', de Cirko Psikario. La propuesta juega precisamente con la idea de que en el circo no todo tiene que salir bien y convierte los errores y el desastre en parte del espectáculo.

Los protagonistas son dos payasos que, después de años intentando interpretar a los grandes clásicos con el saxofón y el clarinete, descubren que quizá la música no sea lo suyo. A partir de ahí, el humor, la habilidad, la magia y la destreza toman el relevo. La compañía Cirko Psikario nació en 2006 de la unión del circo y el teatro y apuesta por espectáculos originales para todos los públicos.

EL GRAN CIRCO DE SAXOFÓN Y CLARINETE. / Mancomunidad del Valle del Jerte

La tarde continuará con un taller de percusión y movimiento 'Batuklown', a las 16.15 horas en la piscina natural Los Pozos, y un taller de iniciación al baile swing, de 18.00 a 19.30 horas en la Plaza.

Ya por la tarde-noche, la programación se trasladará nuevamente a la Plaza Dr. Honorio Urbano con un taller de K Pop Dance, un pasacalles de Batuklown y el espectáculo de circo-teatro Mute, de la compañía vasca Cla Orain Bi. La noche continuará con una nueva intervención de Batuklown, la pieza de danza contemporánea "Chacalera", de Irene Naranjo, y el espectáculo de circo flamenco-teatro Empaque, de Chicharrón Flamenco.

Del movimiento a la pausa

El domingo 20 será el momento de demostrar que moverse también puede significar detenerse. A las 10.00 horas, la piscina natural Los Pozos será el punto de partida del taller de mindfulness 'Caminar hacia el presente', guiado por Esther Sánchez, fundadora de Jertequinocio.

La actividad propone una caminata consciente por el entorno, acompañada de ejercicios de respiración, atención plena y conexión con la naturaleza. Está dirigida a mayores de 18 años y cuenta con 15 plazas, por lo que requiere inscripción previa.

La propuesta encaja con la propia filosofía de Jertequinocio, un proyecto nacido en el Valle del Jerte que relaciona bienestar, naturaleza y desarrollo personal y que encuentra en la presencia, la calma y la escucha algunos de sus principales pilares.

A las 11.00 horas, la Plaza Dr. Honorio Urbano acogerá el taller de folclore extremeño 'Bailando al ritmo de los Jachiperis', mientras que a las 12.45 llegará uno de los platos fuertes del festival: 'Albeliá', una pieza de danza contemporánea de Aera Danza, compañía extremeña formada por Alejandro Cano y Yanina del Arco.

La obra sitúa al público ante un conflicto entre dos bandos enfrentados y utiliza el cuerpo y la música para hablar de lucha, resistencia y condición humana. El lenguaje físico de la pieza aborda la brutalidad de la guerra, pero también aquello que permanece incluso en las circunstancias más adversas: la humanidad y la capacidad de seguir adelante.

La actuación tendrá además un componente especial para el festival, ya que Alejandro Cano tiene raíces en el Valle del Jerte, convirtiendo la representación en un encuentro entre creación contemporánea, territorio y comunidad.

El programa dominical se cerrará a las 13.15 horas con el espectáculo de circo-teatro 'Sosiego. La escalera de tijera', de La Escalera de Tijera, en la Plaza.

Con esta décima edición, FestCAM vuelve a convertir El Torno durante un fin de semana en un lugar donde el movimiento se puede bailar, escuchar, contemplar, practicar o incluso utilizar para aprender a parar. Una propuesta que lleva una década acercando las artes del movimiento a un entorno rural y que vuelve a reunir en un mismo programa circo, danza, música, tradición, naturaleza y nuevas formas de relacionarse con el propio cuerpo.