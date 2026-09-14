Valdastillas, el pueblo del Jerte donde el cuco da nombre a sus habitantes

Hay lugares a los que uno llega y, con el paso de los años, terminan formando parte de su propia historia. Es el caso de Valdastillas para Emilio Arroyo Bermejo, que llegó por primera vez a la localidad del Valle del Jerte en 1986, cuando era novio de quien después sería su mujer. Seis años más tarde se casaron allí, siguiendo las tradiciones del pueblo, y desde entonces su relación con Valdastillas no ha dejado de crecer.

Este año, además, le ha tocado ponerse al otro lado: no como visitante ni como alguien vinculado a una familia del municipio, sino como pregonero de las fiestas del Cristo de la Victoria. Arroyo, que el pasado noviembre fue nombrado cronista oficial de Valdastillas por acuerdo de todos los grupos políticos, fue el encargado de abrir el programa festivo con su pregón.

"Para mí van a ser unas fiestas muy emotivas", reconocía de forma previa. Sobre todo por hacerlo en la Plaza Mayor y ante un pueblo al que lleva vinculado cuatro décadas. "Para mí va a ser un orgullo y, a la vez, un agradecimiento al pueblo de Valdastillas y a los cuqueños por la acogida que durante estos 40 años me han ofrecido".

Las fiestas arrancaron el pasado viernes 11 de septiembre con la segunda edición de la carrera de Autos Locos, construidos por vecinos de la localidad y lanzados por distintas calles del municipio. Por la noche llegó el desfile de peñas desde la iglesia hasta la Plaza Mayor y, después, el pregón de Arroyo, antes de la música.

El programa se prolonga hasta este lunes, considerado el día grande de la celebración y festividad del Santísimo Cristo de la Victoria.

Unas fiestas que son mucho más que cuatro días

El programa diseñado por el Ayuntamiento, con la colaboración de la Asociación de Jóvenes Cuqueños, otras asociaciones locales y las peñas, mezcla durante estos días religión, música, gastronomía, deporte y tradición.

El sábado estuvo marcado por los Juegos Interpeñas y por una de esas citas que mejor explican el carácter de estas fiestas: una cena popular en la que vecinos y visitantes comparten mesa. La noche continuó con música y actividades organizadas por los jóvenes.

El domingo, la programación se dirigió especialmente a los niños durante la mañana, con castillos hinchables y torneos, mientras que por la tarde el folclore tomó la Plaza Mayor. Ya entrada la noche llegó otra de las tradiciones más particulares de Valdastillas: el lanzamiento del panillo.

Valdastillas. / E.P

No es un panillo en el sentido habitual de la palabra. Es una pequeña taza o vaso de porcelana con asa que los vecinos lanzan desde la zona de la iglesia para que ruede cuesta abajo por las calles del pueblo. Al tratarse de una localidad de montaña, la pendiente hace el resto. La tradición consiste en comprobar quién consigue enviarlo más lejos.

Es una costumbre que, más allá de su carácter festivo, resume la forma en la que muchas tradiciones populares han sobrevivido en los pueblos: pasando de generación en generación y manteniéndose como una cita esperada cada año.

El día del Cristo: misa, procesión y el ofertorio

Este lunes llega el momento central de las fiestas. La jornada comienza con la misa en honor al Santísimo Cristo de la Victoria en su ermita. Después, la imagen será trasladada en procesión hasta el pueblo, acompañada por música, antes de que la celebración continúe en la Plaza Mayor.

Por la tarde, a las cinco, tendrá lugar uno de los actos más arraigados: el ofertorio. Los vecinos y quienes quieran participar llevan productos para ofrecérselos al Cristo. Frutas, sandías, embutidos, botellas de vino y otros bienes forman parte de una mesa que después se convierte en una peculiar subasta.

El dinero recaudado se destina al mantenimiento del Cristo y de su ermita. La puja tiene también un componente de convivencia. Entre bromas, cantos y rivalidades amistosas, los vecinos intentan elevar el precio de los productos para conseguir una mayor recaudación.

Santísimo Cristo de la Victoria. / E. Arroyo

Después, el Cristo regresará a su ermita. Antes de entrar tendrá lugar otra puja, en este caso por los brazos delanteros y traseros, una tradición en la que los cuqueños expresan su agradecimiento por los favores recibidos durante el año y, especialmente, por las campañas agrícolas, al tiempo que miran ya hacia el nuevo año agrario.

La fiesta terminará con un concierto de copla a cargo de Almudena Cruz y con uno de esos finales que buscan reunir a todos: chocolate con churros para vecinos y visitantes.

Aunque popularmente también se habla del Cristo del Humilladero, Arroyo insiste en una precisión: la advocación es la del Cristo de la Victoria, aunque la imagen se encuentre en la ermita del Humilladero. De ahí que ambos nombres convivan en el habla cotidiana de Valdastillas.

¿Por qué a los vecinos de Valdastillas les llaman cuqueños?

Si hay una palabra que aparece una y otra vez cuando se habla de Valdastillas es 'cuqueño'. Es el gentilicio con el que los propios vecinos prefieren identificarse, aunque también puedan utilizarse valdastillano o valdastillense. Y alrededor de ese nombre hay varias explicaciones.

Una de ellas lo relaciona con el ganado. Cuando antiguamente había más animales en el municipio, los insectos acudían a ellos y los vecinos tenían que espantarlos. 'Cucar las vacas' era precisamente eso: asustarlas para evitar que los insectos las picaran. De ahí habría surgido el término cuqueño.

Otra versión conecta el gentilicio con las cerezas, uno de los grandes símbolos del Valle del Jerte. Cuando maduraban, los pájaros acudían a los cerezos para alimentarse. Entre ellos, según la tradición, estaba el cuco, al que los jóvenes tenían que espantar para proteger la cosecha.

Y hay una tercera historia todavía más curiosa. Se decía que cuando cantaba el cuco comenzaban a madurar las cerezas. Si el cuco no cantaba, los jóvenes tenían que ir a buscar uno a la cercana Gargüera. La tradición decía incluso que debía hacerlo el mozo que se hubiera casado más recientemente.

Son tradiciones y leyendas transmitidas en el pueblo, diferentes versiones para explicar un nombre que los vecinos han convertido en una seña de identidad.

Fuente del Cuco. / E. Arroyo

Tanto es así que Valdastillas cuenta desde hace unos años con una fuente decorada con la figura de un cuco, instalada en el espacio que antiguamente ocupó el pósito o alhóndiga y que posteriormente albergó el Ayuntamiento y la escuela de niños.

Una iglesia del siglo XVI y un roble que volvió a brotar

El patrimonio de Valdastillas también forma parte de ese relato que Arroyo ha querido reivindicar desde su nueva condición de cronista. La iglesia de Santa María de Gracia, parroquia del siglo XVI, fue levantada gracias al mecenazgo de dos obispos placentinos, Gutiérrez de Vargas Carvajal y Ponce de León. Sus escudos episcopales todavía pueden verse en las dos puertas del templo. En el interior destacan además dos retablos de azulejos talaveranos del siglo XVI, dedicados a la Virgen María y al Calvario.

La otra construcción religiosa destacada es la mencionada ermita del Humilladero, del siglo XVII, que alberga la imagen del Cristo crucificado.

Pero la memoria de Valdastillas también tiene un protagonista vegetal. El municipio guarda un especial recuerdo del roble milenario que durante generaciones fue venerado porque florecía en enero. El 4 de marzo de 1990, una tormenta lo derribó. La pérdida provocó una enorme tristeza entre los vecinos.

Sin embargo, del tronco que quedó comenzó a brotar un nuevo roble. No fue plantado: nació de la base del ejemplar original y con el tiempo alcanzó unas dimensiones considerables, hasta la actualidad.

"No soy de allí, pero 40 años es toda una vida"

Emilio habla de Valdastillas con la familiaridad de quien conoce sus calles, sus costumbres y buena parte de sus familias. Su vínculo no es, sin embargo, el de alguien nacido allí.

"Yo no soy de allí porque no me he criado allí", explica. Su relación se consolidó con su matrimonio en 1992 y se ha mantenido durante todos estos años. Sigue viajando habitualmente a la localidad y ha vivido de cerca incluso las campañas de cerezas y la dureza del trabajo agrícola.

Emilio Arroyo. / CARLOS GIL

Por eso rechaza también ponerse una etiqueta que no le corresponde. No se considera hijo adoptivo ni tiene ese reconocimiento oficial. Es, sencillamente, alguien que llegó de fuera y que con el tiempo terminó haciendo suyo el pueblo.

Quizá por eso su condición de cronista oficial y su papel como pregonero tienen un significado especial. "El forastero que llega a Valdastillas se encuentra como en su casa", dice. Él llegó así, como forastero, hace 40 años y este fin de semana ha sido quien ha puesto voz a las fiestas de todo un pueblo que ya forma parte de su vida.

Este lunes, cuando el Cristo de la Victoria regrese a su ermita después del ofertorio y de la puja de los brazos, Valdastillas habrá vuelto a celebrar una tradición que combina fe, campo, convivencia y memoria. Y el cronista que llegó de fuera habrá tenido la oportunidad de contarla desde dentro.