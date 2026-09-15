Medios más eficaces
El Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar incorpora un nuevo camión para reforzar los servicios municipales
Se trata de un camión ligero con sistema basculante que permitirá optimizar tareas esenciales como la limpieza y el traslado de materiales
El Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar ha adquirido un nuevo vehículo destinado a mejorar el trabajo diario de los operarios municipales, reforzando así los servicios de mantenimiento en el municipio.
Se trata de un camión ligero con sistema basculante que permitirá optimizar tareas esenciales como la limpieza, el traslado de materiales, pequeñas obras y actuaciones de conservación en la vía pública.
Esta incorporación supone una mejora significativa en los recursos materiales del Ayuntamiento, facilitando una mayor eficacia y rapidez en las intervenciones.
Desde el consistorio se destaca que esta inversión responde al compromiso de seguir dotando a los trabajadores de herramientas adecuadas para desarrollar su labor en las mejores condiciones, redundando directamente en un mejor servicio a la ciudadanía.
Con esta nueva adquisición, el Ayuntamiento continúa avanzando en la modernización de su parque móvil, apostando por una gestión más eficiente y una atención más ágil a las necesidades del municipio.
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