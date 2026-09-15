Una estrella tecnológica para la provincia de Cáceres: El Círculo sube de nivel en la red Fiware

El Círculo, centro de referencia de la Red Circular FAB de la Diputación de Cáceres, regresa del Fiware Global Summit 2026 con un nuevo reconocimiento a su trayectoria. El espacio cacereño ha conseguido su primera estrella Fiware, que lo sitúa en el nivel Standard Services de la red internacional de iHubs.

El distintivo fue entregado durante el encuentro celebrado los días 9 y 10 de septiembre en Menton (Francia) y llega después de aproximadamente un año de trabajo dentro de este ecosistema tecnológico.

Pero detrás de esa estrella hay algo más que una distinción para colocar junto al nombre del centro. Supone acreditar que en Cáceres existe ya una estructura desde la que aprender, probar y buscar aplicaciones reales para determinadas tecnologías abiertas, con empresas, emprendedores y administraciones entre sus posibles usuarios.

Un laboratorio antes de dar el salto

Una empresa interesada en incorporar nuevas soluciones digitales no siempre tiene claro por dónde empezar. La inversión, el desconocimiento o la dificultad para probar previamente una tecnología pueden convertirse en barreras, especialmente cuando se trabaja lejos de los grandes polos tecnológicos.

Ahí es donde El Círculo pretende ocupar un espacio intermedio. Sus instalaciones permiten que una idea pueda pasar primero por una fase de formación y experimentación antes de plantear su aplicación definitiva.

Durante su primer año como iHub se han desarrollado actividades relacionadas con cuestiones como el Internet de las Cosas, la utilización y gestión de datos o los modelos de información, combinando las explicaciones con ejercicios y experiencias prácticas. A ello se han añadido labores de asesoramiento y mentorización para quienes quieren explorar las posibilidades de estas herramientas.

El centro dispone para ello de equipamiento tecnológico, zonas para realizar pruebas, espacios formativos y un showroom. El objetivo es que una tecnología pueda verse funcionando y no quedarse únicamente sobre una presentación o un documento técnico.

De Cáceres a los pueblos

La ubicación física del centro está en Cáceres, pero una de las claves del proyecto está precisamente en evitar que el conocimiento se quede únicamente en la capital.

El Círculo ocupa la posición de centro de referencia dentro de la Red Circular FAB, con la que la Diputación ha ido creando espacios dedicados a la innovación y el emprendimiento en distintos municipios. Esa estructura ofrece una vía para que lo aprendido en torno a Fiware pueda extenderse posteriormente por el territorio.

Ya se han realizado acciones dirigidas a responsables de otros Circular FAB. La intención es que estos profesionales puedan incorporar nuevas competencias y actuar después como transmisores en sus respectivas zonas. Así, una formación inicialmente desarrollada en Cáceres puede terminar teniendo aplicación a decenas de kilómetros y en municipios rurales.

Esta descentralización adquiere especial importancia en una provincia caracterizada por la dispersión de sus localidades. Frente a la necesidad de concentrar todos los recursos especializados en un único punto, la red permite plantear un modelo en el que el conocimiento pueda circular entre sus diferentes centros.

¿Y qué es Fiware?

La estrella obliga también a explicar unas siglas todavía poco habituales para buena parte de la población. Fiware es un ecosistema tecnológico basado en estándares y tecnologías abiertas que facilita el desarrollo de soluciones digitales capaces de intercambiar y utilizar información de una manera común.

Su aplicación puede trasladarse a ámbitos muy diferentes. La gestión de datos procedentes de sensores, los servicios públicos inteligentes o la digitalización de determinadas actividades son algunos de los campos en los que este tipo de herramientas pueden tener recorrido.

Dentro de ese ecosistema aparecen los Fiware iHubs, una red internacional de centros que acerca estas posibilidades a empresas, instituciones, profesionales y emprendedores. No todos ofrecen el mismo grado de servicios y de ahí procede el sistema de niveles en el que El Círculo acaba de avanzar.

Para el diputado de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campo, alcanzar Standard Services demuestra que "el proyecto ha ganado capacidad durante su primer año y permite afrontar una etapa en la que las tecnologías aprendidas y ensayadas puedan trasladarse cada vez más a necesidades concretas".

Una estrella que obliga a seguir subiendo

El nuevo nivel tampoco deja cerrado el recorrido. El siguiente paso pasa por reforzar el espacio de experimentación, ampliar la formación especializada y conseguir que más proyectos empresariales utilicen estas capacidades. También se pretende aprovechar el contacto con otros integrantes de la comunidad internacional para incorporar experiencias que puedan adaptarse posteriormente a la realidad cacereña.

El reconocimiento sirve, por tanto, para medir cuánto ha avanzado El Círculo desde que comenzó su etapa dentro de Fiware, pero la cifra realmente importante a partir de ahora no será la de estrellas, sino la de proyectos que consigan abandonar las mesas de pruebas y encontrar una utilidad concreta en la provincia.