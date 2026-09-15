La igualdad también entra en el temario: Cáceres destina 120.000 euros para educar sin estereotipos en sus pueblos

La igualdad también se aprende fuera del horario de clase y las familias cacereñas volverán a tener recursos para trabajarla desde los centros educativos. La Diputación de Cáceres reserva este año 120.000 euros para respaldar las propuestas de Ampas y AFAS, una cantidad que aumenta respecto a los 100.000 euros consignados en la convocatoria anterior.

La línea pone especialmente el foco en el medio rural. Podrán presentarse asociaciones y federaciones vinculadas a centros públicos o sostenidos con fondos públicos de Infantil, Primaria y Secundaria ubicados en municipios cacereños con menos de 20.000 habitantes.

No se plantea un programa cerrado que todas tengan que reproducir. Cada comunidad educativa podrá identificar los problemas de su entorno y diseñar actividades adaptadas a ellos.

Hasta 6.000 euros para llevar una idea al colegio

Cada proyecto seleccionado podrá obtener un máximo de 6.000 euros. La financiación podrá alcanzar el coste completo de la propuesta, siempre en función de la puntuación conseguida y mientras exista crédito disponible.

Eso permitirá convertir en actividades concretas aquellas cuestiones que forman parte del día a día de niños y adolescentes. Una AMPA podrá trabajar, por ejemplo, sobre cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de casa; otra podrá centrar sus esfuerzos en las relaciones entre adolescentes y una tercera abordar los riesgos que aparecen detrás de una pantalla.

La convocatoria incluye así materias como las relaciones igualitarias y la prevención de la violencia machista. A su vez, presta atención al acoso sexista, el ciberacoso y las formas de violencia digital relacionadas con el género.

El planteamiento continúa una línea provincial que ya venía financiando proyectos coeducativos de asociaciones de familias. La anterior convocatoria reservaba 100.000 euros y establecía un máximo de 5.000 por beneficiario, por lo que la nueva planificación presupuestaria eleva el fondo global en 20.000 euros.

Buscar referentes fuera de los libros de siempre

Una parte de las propuestas podrá dirigirse a ampliar los referentes que encuentra el alumnado durante su etapa educativa. Las asociaciones tendrán la posibilidad de organizar actividades de lectura que recuperen nombres y aportaciones de mujeres que han quedado menos visibles en el relato histórico.

La misma idea se trasladará a las vocaciones profesionales. Tendrán cabida proyectos que acerquen especialmente a las niñas a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con la intención de cuestionar desde el colegio el criterio de que determinadas disciplinas o profesiones tienen género.

El trabajo tampoco tendrá por qué limitarse a alumnos y familias. Los proyectos podrán abrirse al resto del municipio para mostrar el papel desempeñado por mujeres en campos tan diferentes como la cultura, la política, la economía, el arte o la investigación científica. De esta manera, los referentes podrán buscarse también fuera del aula y, en algunos casos, dentro del propio pueblo.

El territorio también contará

A la hora de repartir las ayudas no solo importará qué actividad se propone, sino también se analizará cómo se integra en la vida del centro y del municipio.

La coordinación con los planes de igualdad de colegios e institutos será uno de los aspectos valorados, al igual que la capacidad para sumar a otras entidades o instituciones. La convocatoria reserva asimismo una atención específica a proyectos relacionados con colegios rurales agrupados, centros de difícil desempeño y centros de atención educativa preferente.

Con ello se pretende que la falta de población o de recursos disponibles en las localidades pequeñas no reduzca las posibilidades de desarrollar iniciativas de este tipo. Mientras que el límite de 20.000 habitantes mantiene precisamente el carácter rural que ya tenía la convocatoria precedente.

Dos semanas para presentar los proyectos

Las Ampas y AFAS interesadas deberán tramitar sus propuestas electrónicamente antes del viernes 25 de septiembre. Las bases completas se encuentran recogidas en el Boletín Oficial de la Provincia del 11 de septiembre.

Después llegará el momento de valorar proyectos y repartir los 120.000 euros. El resultado final será mucho menos administrativo que una convocatoria de subvenciones: puede ser una científica descubierta en una lectura, una conversación sobre quién hace qué en casa o una actividad que obligue a mirar de otra manera el patio del colegio.

Distintas respuestas para una misma pregunta que cada asociación tendrá que plantearse primero: qué puede cambiar en su entorno para que niñas y niños crezcan jugando, aprendiendo y eligiendo con las mismas posibilidades.