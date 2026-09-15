Riolobos acorta las distancias entre los mayores de los pueblos cacereños

La provincia de Cáceres ampliará este año la conmemoración dedicada a las personas mayores. Aunque el calendario reserva para ellas el 1 de octubre, la celebración no terminará ese día. La Diputación de Cáceres prolongará los actos hasta el sábado 3 de octubre, cuando Riolobos reunirá por primera vez a mayores llegados desde distintos puntos de la provincia en una jornada pensada para convivir, participar y, sobre todo, hacerse escuchar.

La primera edición del encuentro llega coincidiendo con los primeros pasos de la Oficina para las Personas Mayores de la Diputación de Cáceres, por lo que la cita servirá para comenzar a tejer conexiones entre asociaciones y vecinos que, pese a vivir a kilómetros de distancia, comparten muchas de las dificultades propias del envejecimiento en el medio rural.

Nueve horas para encontrarse

Riolobos concentrará la programación entre las 10:00 y las 19:00 horas. Durante ese tiempo, los asistentes podrán elegir entre propuestas que irán desde el entretenimiento hasta el intercambio de experiencias.

Habrá juegos tradicionales y de mesa, deporte, talleres y visitas guiadas, pero también espacios para conversar sobre cuestiones que afectan directamente a este colectivo. Las charlas, ponencias y mesas de experiencias permitirán incorporar una vertiente participativa a la jornada. El programa se completará con actuaciones musicales, puestos de profesionales, un mercado artesano y una comida compartida.

La Diputación quiere que la convocatoria alcance "al mayor número posible de localidades". Por ello, la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín Gil, se ha dirigido a ayuntamientos y mancomunidades de toda la provincia para solicitar su implicación. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta las 12:00 horas del 18 de septiembre y deberán tramitarse a través de la mancomunidad o ayuntamiento de cada municipio.

De organizar para ellos a contar con ellos

Detrás de la jornada aparece un planteamiento más amplio. La nueva oficina provincial pretende que las asociaciones de mayores dejen de funcionar como pequeñas islas repartidas por el territorio y dispongan de una estructura que facilite el contacto y la colaboración entre ellas.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, situó esta participación como uno de los ejes del nuevo recurso. El planteamiento pasa por incorporar a los propios mayores a la elaboración de iniciativas que les afectan, además de proporcionar herramientas para que puedan desarrollar sus propios proyectos.

La institución provincial prevé acompañar ese proceso con recursos técnicos, humanos y económicos. También quiere favorecer que asociaciones de municipios diferentes puedan organizar conjuntamente propuestas culturales, deportivas o relacionadas con el folklore.

De esta manera, una actividad que funciona en una localidad podría encontrar continuidad en otras y las entidades tendrían más facilidades para intercambiar experiencias. El objetivo final es impulsar un modelo de envejecimiento activo conectado entre los diferentes pueblos de la provincia.

Riolobos como punto de partida

Aunque la Oficina para las Personas Mayores ya está funcionando, el encuentro de octubre supondrá su primera gran cita pública. Riolobos será, por tanto, algo más que el escenario escogido para una celebración.

La Diputación quiere aprovechar la presencia de participantes de diferentes puntos de Cáceres para comenzar a establecer relaciones que puedan mantenerse después del encuentro. El reto adquiere especial importancia en un territorio donde las distancias y el reducido tamaño de muchos municipios pueden limitar la oferta de actividades y las posibilidades de las asociaciones.

Sofía Pérez Ramiro

Frente a esas dificultades, la propuesta apuesta por compartir recursos. Cultura, deporte, tradiciones o simplemente espacios de conversación pueden convertirse así en puntos de unión entre vecinos que habitualmente desarrollan su actividad en lugares alejados entre sí.

Una fecha con 36 años de historia

El encuentro provincial llegará apenas dos días después del Día Internacional de las Personas Mayores. La Asamblea General de Naciones Unidas estableció en 1990 que cada 1 de octubre sirviera para dirigir la atención hacia este colectivo y su aportación a la sociedad.

La conmemoración ha evolucionado desde entonces hacia cuestiones como la defensa de los derechos de las personas mayores o la necesidad de favorecer una vida activa y saludable durante el envejecimiento.

La provincia de Cáceres trasladará este año esos grandes conceptos a una escala mucho más cercana. En lugar de limitar la conmemoración a una fecha institucional, la propuesta provincial buscará que sean los propios mayores quienes compartan experiencias, expresen inquietudes y establezcan nuevas conexiones.