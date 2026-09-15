La provincia de Cáceres abre una puerta a la diversidad este otoño con un encuentro universitario

La Diputación de Cáceres colaborará con la Oficina de Diversidad Lgtbi de la Universidad de Extremadura (UEx), un servicio puesto en marcha este año para reforzar el apoyo a la diversidad sexual y de género dentro de la comunidad universitaria.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez Morán, ha trasladado este compromiso después de reunirse con su director, José María Núñez, y ha defendido que "respaldar este tipo de iniciativas forma parte de la responsabilidad de las instituciones públicas".

El acuerdo abre la puerta a que ambas entidades compartan iniciativas durante los próximos meses. El calendario incluye ya actividades de sensibilización, pero también permitirá que Cáceres reciba este otoño a representantes de oficinas de diversidad de universidades de distintos puntos de España.

Una oficina para una realidad concreta

La creación del nuevo recurso introduce dentro de la UEx un punto específico al que dirigir cuestiones relacionadas con la diversidad afectivo-sexual y de género. Su puesta en funcionamiento amplía el trabajo que la universidad venía desarrollando en materia de igualdad y permite prestar una atención más concreta a la realidad LGTBI.

Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, se reúne con la Oficina de Diversidad LGTBI de la Universidad de Extremadura. / Cedida a El Periódico Extremadura

La idea es que su presencia pueda apreciarse en la vida cotidiana universitaria. No se trata únicamente de programar actos en determinadas fechas del calendario, sino de ofrecer información, acompañamiento y espacios de sensibilización que puedan ser utilizados por quienes estudian o trabajan en la institución académica.

En este sentido, la universidad se convierte en un escenario especialmente relevante. Cada curso reúne a miles de jóvenes que atraviesan una etapa marcada no solo por la formación académica, sino también por la construcción de relaciones, la autonomía personal y la convivencia con realidades diferentes.

Trabajar donde están los jóvenes

Para Esther Gutiérrez, una de las claves está precisamente en "el lugar desde el que comienza el proyecto". La vicepresidenta provincial considera que situar este trabajo dentro de la universidad permite mantener "un contacto directo con los jóvenes" y abordar con ellos cuestiones que forman parte de su realidad.

Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, se reúne con la Oficina de Diversidad LGTBI de la Universidad de Extremadura. / Cedida a El Periódico Extremadura

La institución provincial quiere contribuir así a generar espacios en los que hablar de diversidad desde el respeto y la convivencia, pero también facilitar apoyo cuando sea necesario. Gutiérrez ha insistido en la importancia de mantener activas estas políticas ante situaciones que, a su juicio, muestran que determinados avances sociales no pueden darse definitivamente por adquiridos.

"No es una opción, es un deber por parte de las instituciones colaborar con un proyecto como este", ha declarado. A su vez, ha vinculado esa obligación al marco legal existente en España en materia de derechos y protección frente a la discriminación.

Cáceres, punto de encuentro

Uno de los primeros acontecimientos que dará proyección exterior a esta nueva etapa llegará durante el otoño. Cáceres acogerá una reunión de la Red estatal de Oficinas de Diversidad de las Universidades Españolas, lo que permitirá reunir en la ciudad experiencias desarrolladas en distintos campus.

La cita servirá para intercambiar formas de trabajo y abordar retos compartidos. Cada universidad desarrolla su actividad en un contexto diferente, pero cuestiones como la prevención de comportamientos discriminatorios, la sensibilización o la creación de entornos respetuosos atraviesan buena parte de estos proyectos.

Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, se reúne con la Oficina de Diversidad LGTBI de la Universidad de Extremadura. / Cedida a El Periódico Extremadura

A este encuentro se añadirán jornadas sobre visibilidad LGTBI en la propia universidad. Son algunas de las acciones para las que la oficina ha solicitado el respaldo de la Diputación y a las que la institución provincial ha mostrado su disposición a contribuir.

La colaboración, además, no queda limitada de antemano a estas dos propuestas. La intención es estudiar nuevas iniciativas conforme avance la actividad de un servicio que todavía está recorriendo sus primeros meses.

Del campus al resto de la sociedad

La puesta en marcha de la oficina introduce además una nueva herramienta para que los debates sobre diversidad tengan continuidad más allá de campañas o fechas concretas. Su ubicación en la universidad permite trabajar con quienes se están formando actualmente y que, en pocos años, ejercerán como docentes, sanitarios, periodistas, juristas, ingenieros o profesionales de otros muchos ámbitos.

Ese efecto multiplicador explica parte del interés mostrado por la Diputación. Lo que se trabaje hoy dentro de las aulas y espacios universitarios puede terminar trasladándose mañana a centros de trabajo, administraciones y municipios de toda Extremadura.