La Feria del Higo de Almoharín mira al relevo generacional ante una demanda que supera ya la producción

La VIII Feria Agroalimentaria del Higo de Almoharín se celebrará del 18 al 20 de septiembre con el relevo generacional como uno de los principales asuntos de sus jornadas técnicas y con un sector que atraviesa un momento de elevada demanda. La cooperativa Regadhigos, que reúne a cerca de 500 socios (unos 300 de ellos productores de higos), reconoce que actualmente no dispone de suficiente higo para atender a todos los nuevos compradores interesados en el producto.

La programación de la feria incluye jornadas técnicas, talleres, actividades gastronómicas, música, folclore y una muestra comercial con 17 expositores, además de la tradicional degustación de sopa de tomate. Durante el encuentro se entregarán también los premios Innovaficus 2026 a Manuel Collado Fernández, por su trayectoria vinculada a Regadhigos, y al chef Toño Pérez, por su contribución a la difusión del higo de Almoharín desde la gastronomía.

Antonia Molina, alcaldesa de Almoharín. / J. VENTURA

La presentación de esta octava edición tuvo lugar este martes en el Palacio de Carvajal de Cáceres, con la participación de la diputada delegada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, Angélica García; la alcaldesa de Almoharín, Antonia Molina; la concejala de Festejos, Sacri Molina; el gerente de Regadhigos, José Jiménez, y Manuel Collado, uno de los premiados este año.

La alcaldesa puso el acento en el peso que el cultivo tiene para el municipio más allá de su dimensión económica. «El higo no es solamente un producto de nuestra tierra. El higo es parte de nuestra identidad, de nuestra economía y de nuestro futuro», afirmó Antonia Molina, quien defendió la necesidad de mantener las tradiciones recibidas de anteriores generaciones, pero incorporando innovación y nuevas oportunidades.

En ese proceso situó como ejemplo el papel desempeñado por Regadhigos y por empresas locales que han conseguido transformar y comercializar el producto en nuevos formatos. «Innovar es convertir la tradición en oportunidades», resumió la alcaldesa, que destacó asimismo la trayectoria de firmas como Productos La Higuera, con Rabitos Royal, Manolhigos o Ecoficus.

Precisamente, uno de los principales asuntos sobre los que girará esta edición será el relevo generacional en el campo. Molina advirtió de que «el futuro del higo y de Almoharín depende de que nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros jóvenes puedan continuar con esta actividad que nuestros mayores comenzaron hace décadas».

Bodegón con productos derivados del higo elaborados en Almoharín. / J. VENTURA

Vídeo de dos generaciones

La feria mostrará esa evolución mediante un vídeo protagonizado por dos generaciones de la familia Arroyo Trejo. El padre representa una forma de cultivar y recolectar basada en el esfuerzo y los métodos tradicionales, mientras que el hijo ha incorporado maquinaria y nuevas herramientas sin abandonar la vinculación con el producto heredado. «Innovar no consiste en olvidar de dónde venimos, sino en conseguir que aquello que heredamos siga teniendo futuro», señaló la alcaldesa.

Los premios Innovaficus, cuya estatuilla fue creada por el artesano local y Medalla de Extremadura Miguel Sansón, reconocerán este año dos formas diferentes de contribuir a la promoción del higo calabacita. Manuel Collado lo ha hecho desde su larga trayectoria en la cooperativa y Toño Pérez desde la alta gastronomía. La alcaldesa recordó que el chef de Atrio ha incorporado el higo de Almoharín a algunos de sus platos y lo ha utilizado como acompañamiento de la tradicional sopa de tomate.

José Jiménez, gerente de Regadhigos. / J. VENTURA

Una producción inferior y una demanda creciente

El gerente de Regadhigos, José Jiménez, explicó que la cooperativa cuenta actualmente con cerca de 500 socios, de los que aproximadamente 300 son productores. Su principal cometido, señaló, es obtener el mayor rendimiento posible de sus cosechas y comercializar un producto que actualmente tiene salida internacional.

«Hay muchísima demanda del higo y va para todo el mundo», afirmó Jiménez. De hecho, aseguró que este año están teniendo que rechazar a nuevas empresas interesadas: «Estamos diciendo a muchas empresas nuevas que no tenemos higo para la demanda que tenemos».

La campaña, sin embargo, será menor que la del ejercicio anterior debido principalmente a las altas temperaturas registradas durante mayo y junio. Las previsiones de la cooperativa sitúan la cosecha entre 1,4 y 1,5 millones de kilos. Regadhigos mantiene durante la campaña unas 30 personas entre trabajadores fijos y fijos discontinuos.

Sacrimolina, concejala de Festejos. / J. VENTURA

Programación muy completa

La concejala Sacri Molina detalló la programación, que comenzará el viernes 18 con la inauguración y la entrega de los Innovaficus, seguida de las jornadas técnicas sobre fertilización de la higuera, comercialización y mejora de la renta de los productores. El sábado abrirán los 17 puestos de la muestra comercial y habrá talleres, concurso gastronómico, degustación de sopa de tomate, actividades infantiles y actuaciones musicales, mientras que el domingo se celebrarán la ruta senderista entre higueras y el festival folclórico Higo Folk. La programación se prolongará además hasta el 26 de septiembre con un recorrido de caza. Entre los productos que podrán encontrarse en los expositores figuran ibéricos, quesos, vinos, cervezas artesanas y diferentes elaboraciones a base de higo, como mermeladas, vinagre, tabletas energéticas, pan de higo o los conocidos bombones de Rabitos Royal.

Manuel Collado, premio Innovaficus. / J. VENTURA

Premio Innovaficus

Manuel Collado, premio Innovaficus y con una vida vinculada a Regadhigos, resumió la transformación experimentada por la cooperativa durante las últimas décadas, desde una época en la que prácticamente toda la producción se vendía sin clasificar a un único comprador hasta el actual escenario, en el que Regadhigos transforma, envasa y comercializa directamente buena parte de su producción. Recordó como punto de inflexión la crisis de mediados de los años noventa, cuando alrededor de 300.000 kilos permanecieron durante meses almacenados ante las dificultades para encontrar comprador, una experiencia que empujó a la entidad a diversificar mercados, invertir en clasificación y transformación y crear una cartera propia de clientes. «¿Cómo ha cambiado la cosa? De no poder vender los higos, a tenerlo todo vendido», sintetizó Collado, quien destacó además el empleo generado por la cooperativa en Almoharín.

Angélica García, diputada. / J. VENTURA

Apoyo de la Diputación de Cáceres

Por su parte, Angélica García destacó el valor de una feria que vincula producto, economía y territorio. La diputada provincial calificó a Regadhigos como una cooperativa «ejemplar» por su capacidad para dar actividad al municipio y llevar sus productos a mercados internacionales. A su juicio, iniciativas como esta representan «una defensa del medio rural, del cooperativismo y de la economía social». García destacó igualmente la continuidad de una cita que alcanza formalmente su octava edición, aunque su trayectoria se remonta a diez años atrás si se tienen en cuenta las dos ediciones que no pudieron celebrarse debido a la pandemia.

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Finalmente, la alcaldesa resumió el espíritu de la feria como algo más amplio que una muestra comercial o gastronómica. «Es la celebración de un pueblo que sabe de dónde viene y que quiere decidir hacia dónde va», concluyó.