El Gobierno pone a Pinofranqueado en el mapa de la recuperación tras el incendio de agosto

El Consejo de Ministros ha incluido a Pinofranqueado entre las zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil después del incendio forestal que castigó Las Hurdes en agosto. El reconocimiento coloca al municipio cacereño dentro del paquete estatal aprobado este martes para territorios golpeados por diferentes catástrofes durante el verano y, sobre todo, permite activar mecanismos económicos y fiscales destinados a compensar los daños que puedan acreditarse.

La decisión cambia ahora el escenario en Pinofranqueado. Durante agosto, la prioridad fue alejar a los vecinos de las llamas, proteger las alquerías y frenar el avance del incendio. Casi un mes después, las preguntas son otras: cuánto costará recuperar lo perdido, qué desperfectos podrán acogerse a las ayudas y qué actuaciones necesitará el territorio para regresar a la normalidad.

Un verano marcado por el fuego

El incendio de Las Hurdes obligó a activar el nivel 2 de peligrosidad y a desplegar un importante dispositivo de extinción. El fuego alcanzó una dimensión suficiente para entrar en la categoría de gran incendio forestal y dejó miles de hectáreas afectadas.

Pero el episodio no se recuerda únicamente por la superficie quemada. El avance de las llamas obligó a evacuar a cerca de 700 personas. Los desalojos alcanzaron Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal.

Fotogalería | Así se ve el pirocúmulo de Las Hurdes / Cedidas

A los daños visibles en el monte se añadieron así jornadas de incertidumbre, desplazamientos de vecinos y afecciones sobre viviendas y diferentes bienes. Son precisamente esas consecuencias las que adquieren ahora protagonismo con la decisión adoptada por el Gobierno.

No es un cheque automático

La declaración como zona afectada gravemente no implica una indemnización general ni una cantidad idéntica para todos los damnificados. El reconocimiento establece el marco necesario para activar diferentes medidas, pero será imprescindible demostrar los perjuicios ocasionados por el incendio.

Las posibilidades abarcan situaciones muy distintas. Por una parte, se contemplan ayudas por daños personales, así como por desperfectos sufridos en viviendas y enseres. Además, también existen mecanismos para establecimientos industriales, comerciales y de servicios y para personas o entidades que aportaron medios personales o materiales durante la respuesta a la emergencia.

Las administraciones locales entran igualmente en el paquete. El Estado podrá cubrir hasta la mitad del coste de determinados proyectos municipales destinados a reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos dañados.

El alcance definitivo dependerá ahora de la valoración de cada caso y de las condiciones establecidas en las distintas convocatorias.

Del monte al bolsillo

Parte de las medidas podrá notarse también fuera de las ayudas directas. El acuerdo permite desarrollar ventajas fiscales para los afectados, entre ellas posibles exenciones del IBI y reducciones del Impuesto sobre Actividades Económicas cuando se cumplan los requisitos correspondientes.

También podrán establecerse bonificaciones y exenciones relacionadas con las cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de vehículos o documentación afectados por la emergencia, Interior estudiará eliminar determinadas tasas para trámites como duplicados de permisos, bajas de vehículos siniestrados o expedición del DNI por pérdida o destrucción.

Pinofranqueado, dentro de un mapa nacional

El municipio hurdano aparece en una declaración que abarca 112 episodios adversos en catorce comunidades autónomas. Los incendios forestales tienen un peso importante, pero el Gobierno ha incluido también lluvias torrenciales, inundaciones, temperaturas extremas, accidentes con sustancias peligrosas y series sísmicas.

El periodo tomado como referencia comprende fundamentalmente desde finales de julio hasta el cierre de agosto, aunque se incorporan algunos incendios iniciados anteriormente cuya situación operativa fue comunicada posteriormente al Centro Nacional de Emergencias.

La relación de medidas tampoco tiene por qué ser definitiva. Cuando exista una radiografía más completa de las pérdidas, elaborada con la participación de las administraciones autonómicas y locales, el Gobierno podrá ampliar las actuaciones de recuperación y apoyo.

La siguiente emergencia es recuperar

Pinofranqueado abandona así una lista para entrar en otra muy distinta. En agosto apareció en los partes de incendios, evacuaciones y carreteras condicionadas por las llamas. Ahora figura en el mapa de territorios a los que el Estado reconoce daños suficientes para activar medidas extraordinarias de recuperación.

El monte quemado continuará recordando durante años lo ocurrido aquel verano, pero desde este martes la atención comienza a desplazarse de las hectáreas perdidas a los recursos disponibles para reconstruir. Las llamas obligaron a contar lo que desaparecía; la nueva etapa tendrá que demostrar cuánto puede recuperarse.