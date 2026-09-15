Un trabajador es detenido en Valencia de Alcántara por el robo de herramientas y el quebrantamiento de una condena

La Guardia Civil ha detenido a un trabajador en Valencia de Alcántara por su presunta implicación en la desaparición de maquinaria y herramientas de la empresa para la que trabajaba. El hombre está investigado por un delito de robo con fuerza, pero las pesquisas terminaron descubriendo algo más: tenía que estar cumpliendo una pena de localización domiciliaria permanente y, presuntamente, tampoco la estaba respetando.

El caso comenzó con más de 2.000 euros en material de construcción desaparecido y una cerradura que parecía ofrecer una explicación sencilla. Sin embargo, lo que inicialmente podía apuntar a la entrada de una persona ajena a la obra acabó dirigiendo las sospechas hacia alguien que conocía perfectamente el lugar.

Los hechos se remontan al pasado mes de mayo. Una empresa desarrollaba trabajos en una finca de las proximidades de Valencia de Alcántara con un equipo compuesto por su propietario y otros tres empleados. En algún momento, parte de las herramientas y maquinaria almacenadas en el recinto desaparecieron.

El empresario acudió entonces a la Guardia Civil para denunciar la sustracción. A partir de ese momento comenzó una investigación en la que la forma en la que aparentemente se había cometido el robo terminó siendo una de las principales claves para esclarecerlo.

Un robo que no encajaba

Había una cerradura rota. Sin embargo, los indicios encontrados por los investigadores no apuntaban a que hubiese sido necesario romperla para entrar.

Las comprobaciones realizadas en la caseta de aperos llevaron a los agentes a considerar que el acceso se había producido previamente mediante una llave. La cerradura habría sido dañada después, simulando así que alguien había tenido que forzar la puerta para alcanzar las herramientas.

La hipótesis de un desconocido que llegara hasta la finca, violentara el acceso y escapara con el material comenzó de esta manera a perder fuerza.

Además, había otra circunstancia que estrechaba todavía más el círculo. La persona que hubiera cometido el robo parecía manejar detalles sobre el funcionamiento de la obra que no estaban al alcance de cualquiera. Las pesquisas se trasladaron así al propio entorno laboral.

Entre los trabajadores había uno que se había incorporado recientemente. Los agentes centraron sobre él parte de sus comprobaciones y constataron que contaba con antecedentes relacionados con hechos similares. También apreciaron semejanzas entre la manera de actuar observada en este caso y otros episodios investigados anteriormente.

El material cambió de obra

La pieza que permitió reforzar las sospechas apareció fuera de la finca donde se había producido la sustracción.

Durante las pesquisas, la Guardia Civil supo que el empleado también estaba realizando trabajos en otra obra. Los agentes acudieron hasta allí y encontraron parte de la maquinaria y de las herramientas cuya desaparición había denunciado el empresario.

El material fue intervenido y trasladado a dependencias oficiales. Su recuperación permitió conectar físicamente aquella segunda obra con la denuncia presentada semanas atrás y reforzó los indicios que los investigadores habían ido reuniendo.

Con los elementos recabados durante la investigación, la Guardia Civil procedió a detener al hombre como supuesto responsable de un delito de robo con fuerza.

Tenía que permanecer localizado

La identificación del trabajador añadió entonces un segundo capítulo al caso. Al consultar su situación judicial, los agentes comprobaron que sobre él pesaba una condena de localización permanente que continuaba vigente.

Esta pena obliga al condenado a permanecer en el domicilio o lugar fijado judicialmente durante el periodo establecido. Según la investigación, el detenido no estaba respetando esa obligación, por lo que a la acusación relacionada con el patrimonio se sumó un presunto delito contra la Administración de Justicia por quebrantamiento de condena.

El hombre terminó así detenido por dos causas distintas surgidas dentro de una misma actuación: la supuesta sustracción del material de construcción y el incumplimiento de una resolución judicial.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido, así como las herramientas y maquinaria recuperadas quedaron a disposición de la autoridad judicial competente en Valencia de Alcántara. La Guardia Civil dispone en la localidad de un puesto territorial integrado en la Comandancia de Cáceres.

De una obra a otra

El recorrido de las herramientas terminó siendo también el recorrido de la investigación. Salieron de una obra valoradas en más de 2.000 euros y algunas aparecieron semanas después en otra, mientras una cerradura rota que debía apuntar hacia un intruso terminó despertando precisamente las dudas de los investigadores.

El caso deja así una última paradoja. Para tratar de aclarar quién podía haberse llevado el material hubo que seguir la pista de las herramientas, y estas no habían llegado demasiado lejos, simplemente habían cambiado de obra.