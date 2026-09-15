Un mercadillo donde nada sobra: Las Azules vuelven a sacar la solidaridad a la calle en Trujillo

Trujillo vuelve a sacar este septiembre su lado más solidario a la calle con una cita que empieza a convertirse en una imagen habitual en el municipio. Se trata del Mercadillo Solidario de Las Azules, una iniciativa que cumple su tercera edición con una doble finalidad: evitar que ropa y objetos todavía útiles terminen olvidados en casa y conseguir que puedan llegar a quienes los necesitan en su día a día.

La propuesta convierte durante unas horas aquello que para una persona ha dejado de tener utilidad en una oportunidad para otra. Diferentes artículos cambian de manos y prolongan así una vida útil que, de otra manera, podría haber terminado mucho antes.

De un armario a otro

El funcionamiento del mercadillo parte de una idea sencilla: reutilizar antes que desechar. Los artículos proceden de aportaciones realizadas de manera altruista por vecinos y diferentes colectivos. Entre ellos pueden encontrarse tanto objetos de segunda mano en buen estado como productos que prácticamente no han llegado a utilizarse.

La variedad permite que las mesas funcionen como una pequeña tienda improvisada. Ropa, menaje, material informático y artículos de oficina forman parte de una oferta en la que el valor de cada pieza no está únicamente en su precio, sino en la posibilidad de volver a resultar útil.

La jornada se extenderá desde las 9:30 hasta las 20:00 horas, un amplio horario con el que se busca facilitar la participación y mantener vivo el movimiento de artículos durante buena parte del día.

Detrás de la iniciativa se encuentra además la implicación vecinal. El proyecto nació del impulso de particulares que decidieron pasar de la intención de ayudar a una acción concreta, sumando posteriormente colaboraciones y donaciones de otros vecinos y entidades de Trujillo.

¿Por qué "Las Azules"?

El nombre con el que se conoce la iniciativa tiene también detrás una pequeña historia local. Su origen conduce hasta la antigua Escuela Hogar Guillén Cano Bote, situada en la avenida de Monfragüe y conocida durante generaciones en Trujillo simplemente como el colegio de Las Azules.

El apodo procedía de las religiosas de la congregación de las Hijas de María Madre de la Iglesia que estuvieron vinculadas al centro. El color azul de su hábito terminó convirtiéndose en la manera popular de identificarlas y, con los años, aquella denominación sobrevivió a su uso original.

"Las Azules" pasó así de nombrar coloquialmente a las religiosas a formar parte del vocabulario cotidiano de los trujillanos para referirse al colegio y a su entorno. Ahora también presta su nombre a una iniciativa que mantiene otra forma de vínculo con la comunidad.

Solidaridad y reutilización

El mercadillo ha estado relacionado desde sus comienzos con la recogida de prendas y otros materiales entregados por particulares y colectivos de la localidad. Esa red de pequeñas aportaciones es la que permite llenar cada edición de objetos diferentes.

La propuesta suma de este modo dos conceptos que cada vez caminan más juntos: solidaridad y reutilización. Dar una segunda oportunidad a una prenda evita desechar algo que continúa en buenas condiciones, mientras que ponerla al alcance de otra persona puede resolver una necesidad concreta.

El mercadillo de Las Azules ayuda a llevar a las niñas de campamento. / El Periódico Extremadura

No se trata, por tanto, únicamente de vaciar cajones o ganar espacio en los armarios. La intención es crear un circuito en el que aquello que sobra en una vivienda pueda encontrar utilidad en otra. Un gesto pequeño cuando se realiza de manera individual, pero que adquiere otra dimensión cuando participa buena parte de una comunidad.

Una cadena que empieza con una donación

El Mercadillo Solidario de Las Azules se va consolidando poco a poco dentro del calendario de septiembre de Trujillo, con una fórmula que depende especialmente de la respuesta de los propios vecinos. Cada objeto entregado permite incorporar una pieza más y ampliar las posibilidades de quienes se acerquen.

Cuando termine la jornada, algunas perchas estarán vacías y habrá objetos que ya no regresarán al lugar desde el que llegaron. Una chaqueta aparecerá en otro armario, un utensilio ocupará una cocina diferente y quizá algún artículo que llevaba años guardado vuelva a utilizarse al día siguiente. En Las Azules, la historia de cada objeto termina justo donde comienza la del siguiente.