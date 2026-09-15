La organista más longeva del mundo regresa a los 100 años al órgano de cinco siglos de Garrovillas

La organista más longeva del mundo, la catalana Montserrat Torrent, regresará este domingo (a los 100 años) al órgano renacentista de Garrovillas de Alconétar, cuatro años después de que hiciera realidad en este municipio uno de sus grandes sueños musicales. La concertista, que cumplió un siglo el pasado mes de abril, ofrecerá el 20 de septiembre un nuevo concierto en el histórico instrumento, dentro de la Gira del Centenario que la está llevando por órganos de España y otros países europeos.

Quiero volver ahora a disfrutar plenamente de su sonoridad. Ya no me queda tanto tiempo para tener estos gustos tan especiales Montserrat Torrent

Torrent volverá así por tercera vez a Garrovillas, después de sus actuaciones de 2022 y 2024, para reencontrarse con un órgano que conserva básicamente su estructura original de hace cinco siglos y que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La localidad ha preparado con motivo de la visita un homenaje a la organista, en el que participarán alumnos del Conservatorio de Música de Cáceres e integrantes del coro El Escaramujo, y durante el que se descubrirá un azulejo junto al órgano para recordar sus tres visitas y conciertos.

El órgano de cinco siglos de Garrovillas. / EP

La propia Torrent ha explicado que quiere aprovechar esta nueva oportunidad para disfrutar del sonido del instrumento. “Quiero volver ahora a disfrutar plenamente de su sonoridad. Ya no me queda tanto tiempo para tener estos gustos tan especiales. Quiero aprovecharlo mientras Dios me lo permita. Quiero disfrutar una vez más de este órgano de Garrovillas y quedarme con su sonoridad como recuerdo eterno, tanto en mi cerebro como en mi corazón”, señala.

Su relación con el órgano garrovillano comenzó a adquirir una dimensión especial antes de aquella primera actuación de 2022. Torrent había escuchado grabaciones realizadas con el instrumento y quedó fascinada por su sonoridad, hasta el punto de que expresó su deseo de poder tocarlo. Cuatro años después de aquel concierto, regresa al mismo teclado convertida ya en centenaria y con más de siete décadas de trayectoria dedicada a la interpretación, la investigación y la enseñanza del órgano.

Un instrumento con cinco siglos de historia

La existencia documental del órgano de Santa María de la Consolación se remonta al siglo XVI. Un documento fechado en 1554 acredita ya la presencia del instrumento y otro de 1578 recoge la asignación económica de uno de los organistas encargados de tocarlo. Su conservación permite mantener una sonoridad vinculada al órgano renacentista y lo ha convertido en uno de los elementos patrimoniales más singulares de Garrovillas.

El instrumento fue declarado Bien de Interés Cultural en 2020 y mantiene básicamente su estructura original. La Asociación Cultural Domingo Marcos Durán, que trabaja en su protección y divulgación, ha promovido el homenaje junto con el Ayuntamiento para convertir esta tercera visita de Torrent en un nuevo acontecimiento alrededor del órgano.

La trayectoria de la concertista convierte además su regreso en una cita singular. Torrent ha ofrecido más de 1.700 conciertos en cuatro continentes y ha formado a varias generaciones de organistas. Entre sus reconocimientos figura el Premio Nacional de Música en la modalidad de Interpretación, recibido en 2021.

Durante el año de su centenario ha actuado en escenarios como la Catedral de Barcelona, el Palau de la Música y el Auditorio Nacional de Música de Madrid, además de participar en una gira por destacados órganos españoles y europeos.

Tres visitas y un recuerdo permanente

Garrovillas quiere que esta tercera visita no quede únicamente asociada al concierto. El azulejo que se descubrirá junto al órgano dejará constancia de las tres ocasiones en las que Torrent ha tocado el instrumento, en 2022, 2024 y 2026, y de la relación que la organista ha establecido con una pieza excepcional del patrimonio musical extremeño.

En 2022, cuando tenía 96 años, Torrent llegó a Garrovillas para cumplir un sueño que había expresado después de quedar fascinada por las grabaciones del instrumento. Entonces explicó que la música estaba presente todos los días de su vida y que no pensaba renunciar a su vitalidad.

Ahora, cuatro años después y con 100 años, vuelve al mismo órgano dentro de su gira del centenario. Esta vez, además de hacer sonar de nuevo sus teclas, dejará su nombre ligado para siempre al instrumento mediante el azulejo que recordará sus tres visitas a Garrovillas.