Alcántara prepara ya el nuevo curso de la escuela municipal de música

La Escuela Municipal de Música comienza un nuevo curso escolar con importantes novedades y una ampliación de su oferta educativa. Este año, el centro pone a disposición de la ciudadanía un mayor número de plazas que en cursos anteriores, con el objetivo de facilitar el acceso a la formación musical a niños, jóvenes y personas interesadas en descubrir o continuar desarrollando sus conocimientos musicales.

La programación del nuevo curso incluirá clases de diferentes instrumentos, entre los que se encuentran guitarra, piano, clarinete, ofreciendo al alumnado la oportunidad de iniciarse y avanzar en el aprendizaje musical de una manera práctica y adaptada a sus diferentes niveles.

Además de la enseñanza instrumental, la Escuela Municipal de Música contará con diversas aulas de formación teórica, como Lenguaje Musical, una disciplina fundamental para comprender y desarrollar los conocimientos musicales.

Los más pequeños también tendrán un espacio especialmente pensado para ellos a través de las clases de Movimiento y Música.

Noticias relacionadas

Por otro lado, el próximo mes de septiembre dará comienzo el nuevo curso escolar de la Escuela Oficial de Idiomas en su Aula Adscrita de Alcántara.