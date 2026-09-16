Oferta 2026/27
Alcántara prepara ya el nuevo curso de la escuela municipal de música
La programación incluirá clases de diferentes instrumentos, entre los que se encuentran guitarra, piano, clarinete, ofreciendo al alumnado la oportunidad de iniciarse y avanzar
La Escuela Municipal de Música comienza un nuevo curso escolar con importantes novedades y una ampliación de su oferta educativa. Este año, el centro pone a disposición de la ciudadanía un mayor número de plazas que en cursos anteriores, con el objetivo de facilitar el acceso a la formación musical a niños, jóvenes y personas interesadas en descubrir o continuar desarrollando sus conocimientos musicales.
La programación del nuevo curso incluirá clases de diferentes instrumentos, entre los que se encuentran guitarra, piano, clarinete, ofreciendo al alumnado la oportunidad de iniciarse y avanzar en el aprendizaje musical de una manera práctica y adaptada a sus diferentes niveles.
Además de la enseñanza instrumental, la Escuela Municipal de Música contará con diversas aulas de formación teórica, como Lenguaje Musical, una disciplina fundamental para comprender y desarrollar los conocimientos musicales.
Los más pequeños también tendrán un espacio especialmente pensado para ellos a través de las clases de Movimiento y Música.
Por otro lado, el próximo mes de septiembre dará comienzo el nuevo curso escolar de la Escuela Oficial de Idiomas en su Aula Adscrita de Alcántara.
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