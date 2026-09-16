Infraestructuras
El Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar mejora los centros educativos de primaria e infantil
Se han arreglado los baños, realizado labores de desbroce y acondicionado los espacios exteriores destinados al recreo
El Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar ha llevado a cabo durante los meses de verano diversas actuaciones de mejora y mantenimiento en el Colegio Público Nuestra Señora de Altagracia, así como en el centro infantil municipal.
Esto con el objetivo de que tanto el alumnado como el profesorado encuentren unas instalaciones en óptimas condiciones al inicio del curso 2026/2027.
Entre las principales intervenciones realizadas se encuentran los arreglos en los baños de las etapas de Infantil y Primaria, garantizando un mejor estado y funcionalidad de estas instalaciones.
Asimismo, se ha procedido al desbroce y acondicionamiento de los patios, mejorando los espacios exteriores destinados al recreo y a las actividades al aire libre.
Del mismo modo, se han ejecutado trabajos de pintura en diferentes zonas comunes del centro, contribuyendo a ofrecer un entorno más cuidado y agradable para la comunidad educativa.
A estas actuaciones se suma el mantenimiento general de puertas y ventanas, reforzando su correcto funcionamiento y la seguridad de las instalaciones.
Desde el consistorio se destaca que estas labores forman parte del compromiso continuo con la educación y el bienestar de los vecinos, apostando por espacios adecuados y seguros para el desarrollo del alumnado.
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