Brozas pone el broche final a sus fiestas con los Toros de Septiembre

Brozas ha puesto el broche final a sus fiestas con la celebración de sus tradicionales Toros de Septiembre, una de las citas más esperadas del calendario festivo de la localidad. De esta manera, durante cuatro días el municipio ha llenado sus calles de ambiente, tradición y afición taurina.

Los festejos arrancaron el viernes 4 de septiembre con el tradicional pregón de las fiestas, que en esta ocasión corrió a cargo de la alcaldesa de Brozas, acompañada por una de las peñas locales:, ‘Los del Pueblo’, dando así el pistoletazo de salida a unos días intensos de celebración.

Durante cuatro jornadas, vecinos y visitantes han podido disfrutar de un amplio programa taurino protagonizado por las tradicionales capeas matinales y la suelta de toros al estilo tradicional por las tardes, manteniendo viva una de las costumbres más arraigadas de la localidad.

Además, los Toros de Septiembre cuentan cada año con una fecha especialmente señalada. La celebración coincide siempre con el Día de Extremadura, el 8 de septiembre, una jornada que se vive de una manera todavía más especial y emotiva en Brozas. La coincidencia de ambas celebraciones hace que el ambiente festivo se intensifique y que la tradición taurina se viva con una emoción especial entre vecinos y visitantes.

Frite de toro

La jornada de clausura puso también el broche gastronómico a las fiestas con la tradicional cena de frite de toro, un plato elaborado y guisado de manera tradicional por un grupo de hombres de la localidad, que se encargaron de preparar este plato para compartirlo entre los asistentes.

Calderos con frite de toro. / Cedida

Tras la cena llegó uno de los momentos más esperados de la noche, una exhibición de recortes organizada por la asociación El Toro de las Peñas, en colaboración con el Ayuntamiento de Brozas, que ofreció al público un espectáculo de habilidad, valentía y emoción.

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Así, Brozas despide una nueva edición de sus Toros de Septiembre, una fiesta marcada por la tradición, la gastronomía, la convivencia y la afición taurina, que un año más ha reunido a vecinos y visitantes y ha permitido mantener vivas las costumbres que forman parte de la identidad de la localidad.