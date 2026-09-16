Día grande
Casar de Cáceres vivirá mañana una jornada histórica con la Bajada de la Virgen del Prado y el acto oficial de su nombramiento como Alcaldesa Perpetu
La Santísima Virgen del Prado será nombrada Alcaldesa Perpetua de Casar de Cáceres en un acto institucional que tendrá lugar mañana en la Plaza de España ante numerosos vecinos
Casar de Cáceres vivirá mañana, 17 de septiembre, una jornada especialmente significativa con motivo de la tradicional Bajada de la Santísima Virgen del Prado, Patrona del municipio, que este año estará marcada por la celebración del acto oficial de su nombramiento como Alcaldesa Perpetua de Casar de Cáceres a partir de las 20.00 horas. El recibimiento será en la zona de la estatua de Don Ángel 'Helénides de Salamina' y el acto institucional en la Plaza de España.
El nombramiento fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el pasado mes de agosto, a propuesta del equipo de Gobierno de la alcaldesa, Marta Jordán, en reconocimiento a la vinculación histórica, cultural y tradicional de la Virgen del Prado con el municipio y con los casareños. Con la celebración de mañana se dará carácter oficial y solemne a este nombramiento, en el marco de una de las celebraciones tradicionales más importantes de la localidad.
Procesión con las cofradías locales
La jornada comenzará con la tradicional procesión de la Virgen del Prado, que recorrerá las calles del municipio acompañada por las cofradías locales, representantes de las autoridades civiles y religiosas, vecinos y participantes ataviados con trajes tradicionales, la Asociación Cultural Casareña de Folclore 'La Jara' y la Banda Municipal de Música.
La imagen de la Patrona estará escoltada durante el recorrido por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en traje de gala, contribuyendo a la solemnidad de una jornada que reunirá a numerosos vecinos y visitantes.
Acto institucional
Uno de los momentos centrales tendrá lugar en la Plaza de España, donde se desarrollará el acto institucional de nombramiento de la Santísima Virgen del Prado como Alcaldesa Perpetua de Casar de Cáceres, dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno municipal el pasado mes de agosto.
Tras el acto institucional, la Asociación Cultural Casareña de Folclore «La Jara» ofrecerá una actuación especial dedicada a la Patrona, poniendo en valor el folclore y las tradiciones que forman parte de la identidad cultural de Casar de Cáceres.
La celebración continuará con la entrada de la Virgen del Prado en el templo parroquial y con la tradicional Ofrenda Floral, en la que tendrán un protagonismo especial los niños y niñas del municipio.
Reconocimiento
Para el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, el nombramiento de la Virgen del Prado como Alcaldesa Perpetua supone un reconocimiento institucional a la profunda vinculación de la Patrona con la historia, las tradiciones y la vida social del municipio, y la celebración de mañana permitirá compartir este momento con toda la ciudadanía.
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