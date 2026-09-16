La doble Santa Cruz de la Sierra: cinco siglos y 8.000 kilómetros de historia que llegan a las aulas

La relación entre la provincia de Cáceres y Bolivia podría dar próximamente el salto a las aulas y a la investigación universitaria. La propuesta ha surgido en el Consejo Provincial de Políticas Públicas de la Diputación de Cáceres y pretende incorporar el ámbito académico a una relación entre ambos territorios que ya cuenta con proyectos de cooperación y que hunde sus raíces varios siglos atrás.

Detrás de la iniciativa hay una curiosa conexión geográfica. En el mapa aparecen dos Santa Cruz de la Sierra separadas por miles de kilómetros y por el océano Atlántico. Una es un pequeño municipio cacereño y la otra, una de las principales ciudades de Bolivia. Para entender por qué comparten nombre hay que retroceder hasta el siglo XVI y detenerse en la figura de Ñuflo de Chaves.

El explorador nació en la localidad extremeña y posteriormente participó en la fundación de la ciudad boliviana. Cinco siglos después, aquella historia puede servir como punto de partida para impulsar estudios y proyectos que permitan conocer con mayor profundidad las relaciones entre Extremadura y el país sudamericano.

Una historia para investigar

La idea ha llegado hasta el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que se ha reunido con el presidente del Consejo Provincial de Políticas Públicas, Gabriel Moreno, y con Sigifredo Vázquez, profesor titular de Historia de América de la Universidad de Extremadura.

El encuentro no ha cerrado todavía un programa concreto. Lo que se ha planteado es explorar la participación de la institución provincial en la creación de un espacio académico que permita estudiar, divulgar y ampliar los vínculos existentes.

Miguel Ángel Morales se reúne con representantes del Consejo de Políticas Públicas de la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura. / Cedida a El Periódico Extremadura

La Universidad de Extremadura tendría así la posibilidad de incorporarse a una relación que hasta ahora ha tenido una importante vertiente institucional y de cooperación. El conocimiento histórico serviría como punto de partida, aunque la intención es que el contacto no quede reducido únicamente a mirar hacia el pasado.

La propuesta pretende aprovechar una conexión que ya existe para generar nuevas posibilidades desde la investigación y la enseñanza. El vínculo dejaría de explicarse solamente a través de Ñuflo de Chaves para convertirse también en objeto de trabajo universitario.

Del despacho al aula

La posible colaboración permitiría cambiar también el escenario de las relaciones con Bolivia. A las reuniones institucionales y los programas desarrollados sobre el terreno podrían añadirse archivos, investigaciones, profesores y estudiantes.

Sigifredo Vázquez considera "especialmente interesante aprovechar la experiencia que la Diputación ya posee en materia de cooperación internacional" para llevar la relación a una dimensión mayor con la incorporación de la Universidad de Extremadura.

Miguel Ángel Morales se reúne con representantes del Consejo de Políticas Públicas de la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura. / Cedida a El Periódico Extremadura

El planteamiento podría servir además para profundizar en episodios históricos que conectan directamente la provincia con América y acercarlos a nuevas generaciones. La historia compartida se convertiría así no solo en un elemento patrimonial, sino también en una herramienta para producir y divulgar conocimiento.

Por ahora, la Diputación estudiará las posibilidades de colaboración y la fórmula con la que podría materializarse este nuevo capítulo.

Un puente que ya estaba construido

Bolivia no es un territorio desconocido para la Diputación cacereña. La institución mantiene desde hace tiempo proyectos de cooperación en el país y este mismo año ha reforzado los contactos a través de diferentes encuentros.

Buena parte de ese trabajo se desarrolla mediante el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode), presidido también por Morales. La colaboración se ha dirigido especialmente hacia el fortalecimiento de los gobiernos locales, la descentralización y la mejora de sus herramientas de gestión.

Miguel Ángel Morales se reúne con representantes del Consejo de Políticas Públicas de la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura. / Cedida a El Periódico Extremadura

La agenda desarrollada en el país sudamericano ha permitido mantener contactos con representantes institucionales bolivianos y trabajar junto al Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad). También existe coordinación con otras entidades españolas dedicadas a la cooperación municipal.

El turismo constituye otra de las piezas de esta relación. Proyectos como la Ruta Turística Raíces Chiquitanas han utilizado el patrimonio y los vínculos históricos como elementos capaces de generar actividad y nuevas oportunidades.

La novedad estaría, por tanto, en sumar el conocimiento universitario a todo ese recorrido.

Dos lugares unidos por un nombre

Entre la pequeña Santa Cruz de la Sierracacereña y su homónima boliviana hay hoy más de 8.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, basta mirar sus nombres para encontrar una conexión que ha sobrevivido durante siglos.

Primero fue un extremeño quien atravesó el Atlántico. Después llegaron los proyectos de cooperación y los contactos entre instituciones. Ahora la propuesta plantea un viaje diferente, protagonizado por la universidad. Cinco siglos después, el camino entre las dos localidades que comparten nombre podría recorrerse también desde un aula de Extremadura.