La vuelta al cole tendrá recreo por la tarde en Trujillo y Huertas de Ánimas

La diversión de los campamentos de verano continuará durante septiembre y octubre para los más pequeños de Trujillo y Huertas de Ánimas. Con las vacaciones prácticamente guardadas en el recuerdo y las mochilas de nuevo preparadas para el colegio, las ludotecas municipales permitirán que las tardes mantengan durante unas semanas una pequeña parte del espíritu estival.

La propuesta llegará además en dos tiempos. Huertas de Ánimas fue la primera en estrenarla el pasado 14 de septiembre y Trujillo recogerá después el testigo. Entre ambas programaciones, las familias tendrán actividades disponibles hasta el próximo 22 de octubre.

No habrá que esperar al fin de semana para participar. Las puertas permanecerán abiertas durante cuatro horas por la tarde, en una franja pensada para convertir el tiempo después de clase en juegos, aprendizaje y convivencia.

Una prórroga después del verano

Septiembre cambia casi de golpe los horarios de cualquier hogar con niños. Las mañanas vuelven a estar ocupadas por las clases, reaparecen las obligaciones y muchas de las alternativas de ocio propias de julio y agosto desaparecen del calendario.

Las ludotecas buscan cubrir precisamente parte de ese cambio. En lugar de concentrar toda la programación infantil durante las vacaciones, las actividades se adentran este año en el otoño.

El primer escenario será el Centro Juvenil de Huertas de Ánimas, que acogerá a los participantes desde el 14 de septiembre hasta el 2 de octubre.

La pausa será mínima, ya que el día 5 comenzará el segundo turno. Esta vez lo hará en la Cueva del Ayuntamiento de Trujillo, y continuará hasta el 22 de octubre. En ambos espacios, la actividad se desarrollará entre las 16:30 y las 20:30 horas.

Así, cuando termine una jornada de colegio todavía quedarán cuatro horas en las que cambiar los pupitres por otro tipo de aprendizaje.

Aprender sin darse cuenta

Una ludoteca funciona como una segunda clase en la que se aprende de una forma mucho más distendida. Aquí no hay exámenes ni deberes, y el juego se convierte en la herramienta para trabajar aspectos que también forman parte del crecimiento de los menores.

Compartir una actividad con otros niños obliga a comunicarse, respetar turnos, tomar decisiones o colaborar. Las diferentes propuestas buscan además estimular la imaginación, la creatividad y el desarrollo emocional, cognitivo y físico, pero desde una dinámica fundamentalmente lúdica.

La socialización ocupa igualmente una parte importante del programa. Después de un verano en el que las rutinas se relajan, estos espacios permiten reencontrarse con otros niños y generar nuevos grupos fuera del aula.

El objetivo es que las tardes sirvan para algo más que ocupar unas horas. Jugar también puede convertirse en una manera de aprender, aunque quienes participan apenas sean conscientes de ello mientras lo hacen.

Cuatro horas que también cuentan para los adultos

Mientras los niños encuentran un lugar para divertirse, las ludotecas resuelven otra ecuación bastante menos entretenida: la de hacer coincidir los horarios de toda la familia.

La vuelta al colegio no implica necesariamente que las jornadas laborales de madres, padres o tutores terminen cuando los menores salen de clase. Esa diferencia convierte las horas de la tarde en uno de los momentos en los que la conciliación resulta más complicada.

Por eso, el programa tiene una segunda finalidad. Además del ocio infantil, pretende proporcionar a las familias un recurso que facilite su organización durante estas semanas.

El acceso se plantea de una manera sencilla. Las plazas son limitadas y se asignarán en el momento de la llegada hasta completar el aforo disponible, por lo que no se establece una reserva previa para participar en cada jornada.

Octubre también puede ser para jugar

El calendario hará que Huertas de Ánimas y Trujillo se repartan prácticamente cinco semanas de actividad. La iniciativa prolonga así una fórmula de ocio infantil que el Ayuntamiento ya ha desarrollado en campañas anteriores.

Este año la vuelta a la rutina tendrá, por tanto, una excepción durante las tardes. Los despertadores volverán a sonar, las mochilas regresarán a la puerta de casa y el verano desaparecerá del calendario, pero los juegos se resistirán un poco más a hacer lo mismo.