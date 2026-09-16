Adiós al reloj para abrir el grifo: Villanueva de la Vera recupera el agua las 24 horas, aunque con restricciones

Tras más de una semana con problemas en el abastecimiento de agua, Villanueva de la Vera comienza a recuperar poco a poco la estabilidad. El municipio ha recuperado el suministro continuado después de varios días con los grifos disponibles únicamente durante seis horas diarias. La mejoría, sin embargo, todavía tiene condiciones: el agua solo podrá emplearse para el aseo y las necesidades esenciales del hogar.

El cambio llega después de analizar nuevamente el estado de las reservas. Hasta ahora, cada jornada estaba dividida en dos pequeñas ventanas de suministro, de 7:00 a 10:00 y de 19:00 a 22:00 horas. Durante las otras 18 horas, cerrar la red permitía ganar tiempo para que los depósitos volvieran a acumular agua.

Ese calendario desaparece. Los hogares podrán contar de nuevo con abastecimiento a cualquier hora, salvo incidencias puntuales. Lo que permanece es la necesidad de reducir drásticamente el consumo mientras el municipio comprueba si la recuperación puede mantenerse.

El problema cambia de escenario

La nueva fase modifica así la estrategia seguida hasta el momento. Ya no se limitará cuándo sale agua del grifo, sino aquello para lo que puede abrirse.

Regar el jardín, llenar una piscina o lavar el coche tendrán que esperar. Tampoco estará permitido destinar agua potable a otras tareas que impliquen un gasto prescindible. El objetivo es concentrar las reservas disponibles en aquello que no puede aplazarse: beber, cocinar, mantener la higiene y cubrir las necesidades habituales de una vivienda.

El Ayuntamiento ha querido acompañar estas indicaciones de una advertencia. El bando municipal tiene carácter obligatorio y contempla consecuencias para quienes incumplan las limitaciones, por lo que no se trata de simples recomendaciones. La utilización del suministro al margen de los usos autorizados puede constituir una infracción grave, con multas de entre 750 y 1.500 euros.

De esta forma, levantar los cortes no supone dar por superada la crisis, sino intentar gestionarla de otra manera.

Una mesa pendiente del nivel

Otra de las consecuencias de estos días será la creación de una Comisión de Agua. El nuevo órgano incorporará tanto al equipo de gobierno como a representantes de la oposición y a los trabajadores que conocen directamente el funcionamiento de la red.

Su cometido será mantener una vigilancia conjunta sobre la evolución del abastecimiento y facilitar la coordinación si resulta necesario volver a modificar las medidas. No existe, de hecho, una fecha marcada en el calendario para retirar las restricciones actuales.

Todo dependerá de las reservas. Si la situación mejora, podrán revisarse las prohibiciones; si vuelve a empeorar, el municipio tendrá que adaptar de nuevo el suministro.

La actividad económica, mientras tanto, no queda suspendida por las nuevas disposiciones. Los establecimientos y comercios podrán seguir abiertos con carácter general, dentro de las limitaciones que impone el actual escenario.

Gualtaminos marca el ritmo

La explicación se encuentra en la presa de Gualtaminos. Sus reservas han descendido hasta situarse aproximadamente entre el 10% y el 15% de su capacidad, dejando poco margen para mantener con normalidad el abastecimiento de la localidad.

Con tan poca agua embalsada, el problema terminó trasladándose a la red. La captación perdió capacidad para enviar suficiente caudal hacia la potabilizadora y los depósitos comenzaron a vaciarse a una velocidad superior a la que podían recuperarse.

El alcalde, Daniel González, alertó al inicio del episodio de esa pérdida de presión y del escaso volumen que conseguía alcanzar las instalaciones de tratamiento. Fue entonces cuando reducir el suministro a dos franjas diarias se convirtió en la solución de emergencia para evitar una situación todavía más complicada.

Ahora los niveles permiten ensayar un escenario menos restrictivo, aunque todavía no suficiente para recuperar los hábitos anteriores a la crisis.

Abrir el grifo ya no depende de la hora

El cambio puede parecer pequeño sobre el papel, pero modifica considerablemente la rutina de los vecinos. Hasta ahora había que concentrar duchas, cocinas y otras tareas domésticas en apenas seis horas. Desde esta semana desaparece esa carrera contra el reloj.

Villanueva de la Vera gana así una primera batalla contra la escasez, aunque todavía no puede hablar de normalidad. Hace unos días el agua se administraba por horas; ahora tendrá que administrarse por necesidad.

Los grifos vuelven a estar disponibles durante toda la jornada, pero Gualtaminos continúa prácticamente bajo mínimos, y mientras el embalse no recupere reservas, en Villanueva la diferencia entre tener agua y poder gastarla seguirá siendo fundamental.