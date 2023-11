Esta será la legislatura de la mina en el ayuntamiento

El jueves, en el debate en el pleno del ayuntamiento sobre la rebaja del IBI, el portavoz del gobierno recriminó a los concejales de la oposición que tardaran dos años en presentar la modificación que aprobaron en el impuesto, en este caso fue una subida cuando ellos gobernaban. Su reproche, con el que se defendía de la crítica a la excesiva rapidez en tramitar ahora la bajada del tributo, fue respondido con quejas desde la bancada opositora. El portavoz, que luego reconoció la labor que se hizo por la administración local en un momento tan difícil, no cayó en ese instante en que el primer año y medio del pasado mandato estuvo marcado por el coronavirus. Fue la legislatura de la pandemia.

La legislatura o el mandato que se inició el pasado mes de junio será el de la mina. Es el asunto que va a marcar, si no los cuatro años, sí la primera mitad de este periodo. Será lo más importante. Y esta vez con un debate con diferencias respecto al que se produjo en la mitad del segundo mandato de Elena Nevado, entre 2016 y 2018, que fue el momento en el que la empresa (llámese Tecnología Extremeña del Litio, Extremadura New Energies, Infinity Lithium o Plymouth Minerals) que cuenta con los permisos previos para llegar a la explotación de la mina estuvo más cerca de la autorización definitiva. No lo logró por el fuerte rechazo social que hubo y porque el ayuntamiento se negó a cambiar su plan de urbanismo.

Este mes o el de diciembre, si no hay más retrasos (la empresa lo puede postergar al primer trimestre de 2024), es la fecha de salida. Este proyecto lo centrará casi todo desde el momento que la empresa pida a la Junta el pase de su permiso de exploración a explotación y presente toda la documentación: el proyecto de explotación, el plan de viabilidad económica, el programa de restauración del terreno y el estudio de impacto ambiental. Este último es, a día de hoy, el documento principal. No se trata solo de desarrollo empresarial o de empleo, también de impacto en el territorio, en un espacio que está tan próximo al casco urbano y que el ayuntamiento, con el beneplácito del informe ambiental de la Junta, preservó en el año 2010 cuando lo mantuvo entre los suelos protegidos del plan de urbanismo. No es que el plan no se pueda cambiar, pero requiere de un interés general y prevalente que vaya mucho más allá de los particulares, según los tribunales.

En los últimos meses, los mensajes en los que más insiste la empresa son en que ha cambiado su proyecto para hacerlo más sostenible. La primera modificación fue que la mina, que en 2018 no podía ser subterránea y solo se podía abrir a cielo abierto, ahora se proyecta subterránea. Otro cambio en el debate es que el proyecto ya cuenta con apoyos públicos, en 2018 el ‘no’ a la mina tenía ganada la calle, no había voces a favor. Y un tercer cambio, que defiende la empresa, es que el litio es una materia prima estratégica en Europa, aparece en el reglamento que establece un marco para garantizar el suministro seguro y sostenible de las materias primas fundamentales que este septiembre se ratificó en el Parlamento Europeo. Aunque la que tiene que decidir sobre la concesión del permiso de explotación es la Junta con el análisis de las alegaciones (habrá miles) y los informes sectoriales de otras administraciones, entre ellas el ayuntamiento.

Por eso, y por el debate social que se producirá, será el mandato de la mina. La corporación local va a tener que decidir si cambia su plan de urbanismo. Aunque se quiera vender como un documento menor en todo este proceso, no hay que olvidar que fue ese plan el que impidió que la empresa volviese a tener un permiso de investigación de los recursos mineros y el que la obligó a que tuviese que coger la vía de la autorización de exploración para volver a colocarse en la casilla previa a la petición del permiso de explotación.

La mina no es una pandemia, por supuesto que no son comparables y que la segunda fue el asunto más grave que haya tenido que afrontarse en décadas, pero en la mina se decide el modelo de ciudad que se quiere y qué territorio se deja.