¿Fin de la democracia? / EP

Nos reconocemos, entre otras cosas, en la forma de gobernarnos, en la formulación de Estados vinculados a un territorio y, «a ciertas normas en común», para permitir la convivencia en las sociedades hipercomplejas de ahora mismo. Estas, las consideramos «naturales», a tenor de la necesaria necesidad de asemejarnos a la fijeza que impera en el cosmos ordenado por leyes casi inamovibles fruto de su misma definición. Bien sabemos que esto no es así, que lo único que permanece a través del tiempo es el incesante cambio de «lo natural», de las leyes que un día creímos verdaderas en su eternidad. Si la naturaleza esta impregnada de continuos cambios, que decir de lo que impera en la sociedad de los hombres; hasta donde sabemos han existido 60.000 culturas diferentes a lo largo de lo que llamamos historia, queriendo esto decir que los seres humanos nos hemos dado todas esas formas diferentes de convivir. Sistemas complejos o simples, todos ellos necesarios hasta llegar hasta el ahora de nuestro tiempo. Todas las culturas creadas por el hombre para sobrevivir tienen un patrón común: la necesaria seguridad del individuo. Esta necesidad se forja a través de dos instituciones, una la familia y la otra el grupo (léase Estado en nuestra sociedad). Las sociedades con más Estado solicitan de este la máxima protección en todos los sentidos (económico, salud, educación…), cuando nos articulamos con menos peso del Estado (es decir, del grupo en su conjunto) es la familia el artificio puesto en funcionamiento. Hoy el número de hermanos disminuye -por no decir que desaparecen- y , por tanto, los lazos familiares y su reciprocidad de ayuda también; a la vez, la individualidad cobra un significado aparentemente insultante, por lo que el hombre vive a la intemperie de la incertidumbre por lo que reivindicará -de seguir la tendencia actual- un Estado más fuerte a expensas de lo que sea le pide; el caso de China es muy aleccionador. Economía de mercado, si, Estado protector, también. No en vano parece que la historia le marque el sendero del liderazgo mundial, lo queramos o no, seguramente no se necesitarán batallas como antes, tan solo el convencimiento de la ley eterna del cambio en el convivir humano: ¡la necesaria seguridad! Quizás haya otras formas, nuevas a estrenar, pero es seguro que tendrán que aportar la necesaria seguridad que todo ser humano necesita, quizás lo veremos en esta generación. Veremos.