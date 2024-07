La actualidad no para

Las monjas de Belorado. / EFE

A pesar de que “La Mirada” se despida hoy, y no vuelva a aparecer, si “Dios quiere”, hasta el primer lunes de septiembre, no quiere decir que el mundo no siga girando, la actualidad seguirá aportándonos noticias para que no nos aburramos y nos mantengan en vilo, es la realidad, es la vida misma.

La evolución de las noticas de las monjas de Belorado está sobrepasando lo que, en un principio, se podía esperar. El grupo de las rebeldes, ya están excomulgadas, no son monjas, no tendrían que estar en el convento, pero el conflicto parece lejos de solucionarse, porque dicen que ellas que no van a salir de su casa. ¿Entrará la guardia civil?, o ¿los desocupas?, no se sabe, la cosa está por ver. Los programas de sobremesa de las principales cadenas televisivas se están frotando las manos.

El obispo Iceta, uno de los obispos más preparados de la Conferencia Episcopal, si le llegan a decir, cuando llegó en el 2020, lo que iba a pasar en su ministerio en Burgos, hubiera respondido que no le gastaran bromas, por favor. La verdad es que su actuación ha sido ejemplar, luz y taquígrafos en todas las medidas que se han ido tomando. Otra cosa, son las razones del por qué, nadie sabía, ni nadie intuyó lo que iba a pasar. ¿Dónde ha estado el error?, ¿quién no ha estado a la altura?, ¿el propio Obispo?, ¿el Vicario de Religiosas? ¿La Conferencia Española de Religiosos (Confer)?....

Las excomulgadas ya han echado del convento, con viento fresco, a los dos espabilados (un obispo y un sacerdote especializado en el arte de las coctelería), que se estaban aprovechando del asunto y pretenden seguir adelante defendiendo sus derechos, con la ley por delante. O sea, que el asunto sigue despertando interés y veremos cómo se van sucediendo los acontecimientos, tenemos culebrón de verano.

Otra cosa más seria. La primera semana de julio se reúnen Órganos de Gobierno de la Conferencia Episcopal, para tratar el tema de los abusos sexuales a menores. Francisco encomendó a los nuevos dirigentes, que ha llegado la hora de tomar medidas para reparar los daños causados. Las asociaciones de víctimas no las tienen todas consejo, más bien todo lo contrario. Hay que esperar para conocer, la nueva línea de actuación que parece se va a iniciar. Estaremos a atentos.

Nada más.

¡Buen verano para todos!