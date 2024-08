Tras el Corazón Verde de Cáceres

Octubre de 1982: El jadeo y las altas pulsaciones me llenan de una energía vibrante mientras corro por el circuito “Cola-Cao” del Parque del Príncipe. Con 17 años, los sábados por la mañana se convierten en una rutina que me llena de vida. Soy un joven estudiante de Derecho y, junto con otros compañeros de la Residencia Universitaria “San José”, nos reunimos semanalmente en el parque para correr por sus senderos. Es nuestro refugio, un espacio donde las risas, los susurros de los árboles y el sonido constante de nuestras zapatillas en la grava crean una pegadiza sinfonía matutina. La energía de la juventud nos impulsa a conquistar cada rincón; corremos sin cesar, desafiando a nuestro aliento y nuestras piernas, siempre buscando ir un poco más rápido, un poco más lejos. Las fuentes son nuestros oasis; el agua que cae en cascada nos refresca y nos llena de ánimos para seguir. Después de cada carrera nos tumbamos en el césped, exhaustos pero felices, observando el cielo despejado y hablando de nuestros sueños y planes para el futuro.

Julio de 2024: Ha pasado mucho tiempo; la vida ha cambiado y yo también. Ya no corro por el parque, pero andar en verano por sus caminos me supone una delicia. Los días calurosos se suavizan bajo la sombra de esos árboles que me protegen del sol implacable. Me entusiasma ver cómo el parque, al igual que yo, ha evolucionado y crecido, conservando su esencia, pero adaptándose a los nuevos tiempos. Pasear por el centro del parque es un placer sensorial; el agua corre suavemente por el canal, creando un murmullo constante que se mezcla con el canto de los pájaros; las fuentes y las esculturas del Museo al Aire Libre me invitan a detenerme y a reflexionar; las plantas y flores cuidadosamente distribuidas añaden un toque de color y fragancia al ambiente.

Al igual que Michael Douglas y Kathleen Turner en la película de Robert Zemeckis, los cacereños cuando acuden al Parque del Príncipe, especialmente en verano, van “Tras el Corazón Verde”. A escasos metros del centro urbano, este santuario de fauna y flora, este corazón que impulsa “la sangre” del aire a nuestra Ciudad, constituye un verdadero paraíso natural; con más de mil especies de árboles y arbustos, cada planta cuenta una historia, la historia de un testigo silencioso del paso del tiempo y del cambio de las estaciones.

La cesión de unos terrenos en 1978 por parte del ICONA al Ayuntamiento propició el primer latido de nuestro “corazón esmeralda”, sometido a varias transformaciones hasta su reconfiguración actual en 1996 con la creación de un gran canal, cuatro fuentes y un estanque en la zona más baja.

Más recientemente, el parque ha sido objeto de una ambiciosa remodelación. Este proyecto de ampliación ha sumado 8 hectáreas más de terreno, incluyendo nuevas zonas de juegos infantiles, áreas de merenderos, un jardín geométrico y una zona de escalada. Y es que, afortunadamente para Cáceres, todos los gobiernos municipales, unos con más acierto que otros, se han ocupado de mantenerlo y mejorarlo.

Tengo la sensación de que su evolución y la de mi vida se han ido entrelazando a lo largo de estos más de cuarenta años, reflejando cambios y adaptaciones. En mi juventud, aquel era un lugar de energía y desafío, un terreno donde medíamos nuestras fuerzas y nos impulsábamos a superar nuestros límites. A medida que pasaron los años, mi vida se fue calmando, al igual que el parque, que, sin perder su esencia, fue adaptándose a nuevas necesidades y circunstancias. Con proyectos y mejoras, el parque se volvía más accesible y atractivo, mientras yo, con mis sueños y planes, exploraba el mundo con similares intensidad y entusiasmo. Al igual que el parque, que comenzó a integrar nuevas especies y estructuras, yo también fui absorbiendo experiencias y conocimientos que me han ayudado a crecer y madurar tanto personal como profesionalmente.

Me sumerjo hoy en el Parque del Príncipe como un navegante en un mar sereno, donde cada árbol y cada canto de pájaro me invitan a una meditación silenciosa sobre el tiempo y la vida. Cada paso que doy por sus senderos me lleva a una comunión más íntima con la naturaleza, recordándome que, a pesar del paso de los años, este “corazón verde” continúa siendo para mí un refugio, un lugar donde el sosiego, el aire puro y la belleza se imponen al bullicio de la vida cotidiana.

