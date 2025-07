Hay pueblos que se atraviesan y pueblos que lo atraviesan a uno. Baños de Montemayor, incrustado como una esmeralda líquida en el norte de Cáceres, es de los segundos. Es uno de los pueblos donde pasar el verano es casi obligatorio, en mi recorrido por los pueblos de nuestra tierra, este es uno de mis lugares preferidos.

Baños de Montemayor: donde el agua tiene recuerdos y las piedras hablan

Aquí, entre vapores minerales y recuerdos romanos, el tiempo no se detiene: simplemente cambia de forma, se pausa para deleitarte con todo lo que te ofrece.

Desde hace más de dos mil años, el rumor constante de sus aguas termales acompaña la vida de este lugar que, más que visitarse, se habita con los sentidos. Lo supieron las legiones romanas, que entre una conquista y otra, encontraron en estos manantiales algo más valioso que un botín: alivio. Hoy, esa herencia de bienestar sigue viva en un balneario donde la historia burbujea bajo bóvedas de piedra y el presente se deja abrazar por el vapor.

Roma no solo pasó: se quedó

El origen de Baños de Montemayor no fue fruto del azar, sino del más pragmático de los amores: el del cuerpo agotado por las marchas y las aguas calientes. Fundado junto a la Vía de la Plata, esa columna vertebral del oeste peninsular, el pueblo nació entre la salud y la estrategia.

Los romanos no solo se bañaban; también agradecían. A las ninfas del agua les dedicaron altares, a los manantiales, respeto, y a la piedra, memoria. El topónimo original, Coecilius Vicus, ya suena a retiro, a villa con propósito: descanso, cura y quizá, un poco de olvido.

La Vía de la Plata, por su parte, fue mucho más que calzada. Fue arteria espiritual y económica: primero para legiones, luego para peregrinos, después para pastores trashumantes. A lo largo de los siglos, por este mismo camino transitaron sandalias, cánticos jacobeos y cencerros. Y si el agua fue el corazón, esta vía fue el sistema nervioso que conectó a Baños con el mundo.

Un pueblo partido en dos… que aprendió a vivir como uno

Durante siglos, Baños no fue uno sino dos: Baños de Montemayor y Baños de Béjar, separados por un arroyo y por la voluntad caprichosa de marqueses y duques. Cada mitad con su iglesia, su señorío, su diócesis, unos de Coria y otros de Plasencia. Antítesis perfecta: dos parroquias para un solo pueblo, que hoy exhibe esa dualidad como se lleva una cicatriz: con orgullo de haber sanado.

Termas que son templos

Pocos lugares pueden presumir de un balneario donde uno puede tomar las aguas como lo hacían los romanos —literalmente. Las termas antiguas, restauradas con respeto, siguen funcionando, con su planta circular, sus bañeras de granito y esa atmósfera donde la historia y el vapor son indistinguibles. Frente a ellas, el balneario moderno ofrece medicina del siglo XXI. Entre ambos, una oferta de bienestar integral que seduce por igual a cuerpos cansados y almas inquietas.

Y no es casualidad: las aguas de Baños de Montemayor son un prodigio químico premiado incluso en la Exposición Universal de París en 1900 donde fueron galardonadas internacionalmente con Medalla de Plata y Bronce. Son sulfuradas, sódicas, oligometálicas… pero sobre todo mágicas, aunque eso no lo digan los análisis de laboratorio.

Calles que cuentan

Pasear por Baños es recorrer siglos con los pies. Desde las humildes casas populares serranas del Barrio del Castañar hasta las señoriales villas burguesas que trajo el auge termal del XIX, la arquitectura aquí no decora: narra.

Cada balcón de forja, cada viga de castaño, cada escudo en piedra es un fragmento de crónica. Dos iglesias —Santa María, plateresca y barroca; Santa Catalina, sobria y hoy reconvertida en auditorio— condensan en sus muros el relato de un pueblo que supo transformar lo sacro en cultura.

Del bosque, al cesto: el arte en las manos

El alma de Baños también se entreteje con mimbres de castaño. La cestería local es mucho más que una tradición: es un idioma hablado en tiras de madera, un arte que aún hoy se aprende de abuelos a nietos. Y como todo arte vivo, tiene su firma: aquí se trabaja “en fino” y se graba a fuego, literalmente.Visitar los talleres o perderse en la Ruta de los Cesteros durante el Otoño Mágico es asistir al milagro de la paciencia. Comprar una cesta es llevarse más que un objeto: es llevarse una historia entre las manos.

Comer es otra forma de quedarse

La gastronomía bañense no necesita fuegos artificiales. Aquí, el espectáculo está en el producto: pimientos asados en el zorongollo, vinagre fresco en las patatas «escabechás», tomates que saben a sol en el perico. Y luego, los reyes del campo: calderetas de cordero, embutidos ibéricos que huelen a encina, quesos de cabra y vino de pitarra que no se anda con sutilezas. En la localidad hay varios restaurantes donde podréis disfrutar de la comida extremeña, como el Mesón Maleja Tupa, el Restaurante La Peña, el Restaurante Alegría, el Restaurante el Puente o el Restaurante el solitario , además de bares de tapas excelentes.

Y os lo digo por experiencia propia, una comida aquí no se digiere, se recuerda. Como todo en Baños.

El calendario como escenario

Las estaciones en Baños de Montemayor no solo cambian el paisaje: activan su alma festiva. En otoño, la comarca entera se transforma en un espectáculo cromático y cultural sin igual. El Otoño Mágico, con sus rutas, conciertos y calbotás, no es solo una fiesta: es una declaración de amor a la tierra. Y en primavera, cuando la savia despierta, Termarium convierte el pueblo en una villa romana viviente, sus vecinos se convierten en romanos y la villa luce sus mejores galas. Porque aquí no se recuerda Roma: se revive.

¿A, qué esperas para venir?

Visitadlo ahora, Baños de Montemayor no promete milagros, pero regala sensaciones. Aquí, el bienestar no se vende en frascos; se respira en el aire, se bebe en sus aguas, se siente en las piedras calientes de sus calles. Aquí, cada visita es un reencuentro con lo esencial. Ven y siéntete parte de una historia que aún se escribe. n

