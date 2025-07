Cuando los jóvenes van de vacaciones: problemas añadidos hasta ser adultos

En términos antropológicos los niños-adolescentes-jóvenes al transformarse en adultos deben pasar una serie de pruebas en las que demuestran su valía y, sobre todo, su capacidad de sufrimiento para que de adulto sea capaz de vivir con las frustraciones cotidianas que imperan en la convivencia social. Desde esta lógica cabe entender los distintos avatares que los jóvenes, en su independencia, asumen a la hora de gestionar sus viajes vacacionales con amigos. Un ejemplo nos puede ayudar a entender de lo dicho. Siete chicas jóvenes de Cáceres se adentraron en el mundo vacacional junto al mar, en el paradisiaco –veremos que no tanto– enclave de Jávea, internacional lugar de vacaciones marinas en la provincia de Alicante.

Meses antes había formalizado la reserva a través de la plataforma omnipresente Booking.com, espacio virtual que se supone gestiona eficazmente tu alojamiento. Estando todo preparado para el viaje, las jóvenes de 19 años recibieron una llamada (el día antes de la llegada a la vivienda objeto de alojamiento) para hacer el check in de forma virtual. Al comprobar la edad de las jóvenes, la gestora del alojamiento anuló la reserva porque «no admitían a grupos de menos de 30 años». Ante esta negativa las jóvenes llamaron a Booking para buscar una solución siendo esta que un adulto (más de 30 años) realizara el check in a su nombre.

Así lo hicieron y la representante del alojamiento no admitió esta posibilidad. Una y otra vez insistieron en encontrar alguna solución, ya que iban a partir para esa localidad el día siguiente con los billetes de tren y autobuses sacados para recorrer los 727 kilómetros que les separa de Jávea. Nada, solicitaron la devolución del dinero y tampoco, la empresa de la vivienda no era una ONG, dijeron. Booking tampoco se hacía cargo de la devolución; en este momento se dieron cuenta de que para Booking el cliente es el dueño del establecimiento y no el viajero: nueva desilusión.

Por ocupar un espacio antropológico de «no adultez» se han quedado estas siete jóvenes sin viaje, sin dinero y con toda la desilusión del mundo; eso sí, han aprendido de la frustración que les espera según avancen los años. Parece que enseñamos a los jóvenes a base de palos-timos-abusos a ser adultos como siempre se ha hecho a lo largo de la historia. ¿Seguiremos así?

