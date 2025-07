El día que Google Maps se rindió

Uno, que ya no es precisamente nuevo en estas piedras, observa con una mezcla de ternura y resignación cómo algunos turistas —benditos sean— intentan descifrar nuestra Ciudad Monumental como si de un crucigrama sin pistas se tratara. Hace unos días, sin ir más lejos, un estadounidense, equipado con unas “Nike” que parecían recién sacadas de la caja y un móvil de última generación, se me acercó jadeante en mitad de la Cuesta de la Compañía. Tenía la expresión atribulada de quien acaba de descubrir que el GPS, esa religión moderna, ha dejado de creer en él.

Agitaba el teléfono en alto como si fuera un incensario en busca de cobertura celestial: le valía un satélite… o un milagro. “Mirre —me decía, farfullando como podía en español y con su acento de Carolina del Norte—, la aplicación insiste en que gire a la derrecha”, y pulsaba sobre la pantalla una y otra vez, “pero no hay derrecha”. Y, en efecto, no la había: solo una tapia blanca y un gato negro que dormitaba con el desdén de quien ha visto extraviarse a muchos forasteros antes. Le indiqué que retrocediera un poco. Mientras lo hacía, el teléfono volvió a hablar en perfecto inglés americano: “Recalculatingroute…”. Una voz condescendiente que, está claro, jamás había pisado un enclave medieval.

Aunque nadie más me lo haya preguntado así, con deje norteamericano y zapatillas relucientes, lo cierto es que muchos visitantes tropiezan con el mismo desconcierto. Y es que Cáceres no se deja guiar; se deja perder. A pesar de que las calles tienen nombre y placas bien puestas, preguntas a un vecino y te dice: “Sí, hombre, eso es la bajada del Arco del Cristo”, mientras GoogleMaps insiste en llamarla de otro modo. El problema, como casi siempre, no está en las calles: los callejeros telemáticos no entienden de costumbres, ni de apodos, ni de siglos…

El casco antiguo cacereño es un laberinto anterior a la lógica cartográfica. Quien venga con prisas, que no venga. Quien venga con mapas, que venga con fe. Aquí las señales no siempre orientan, las cuestas no avisan y los arcos no prometen salida. Uno entra como en un cuento sin moraleja: sabiendo que lo cambiará sin saber por qué.

Y el impaciente explorador digital se irrita. Pero quien se deja llevar descubre otra cosa: el arte de pasear sin instrucciones.

Al final, sale de la aplicación y apaga el móvil. Suspira. Levanta la vista. Sigue caminando despacio. El eco de sus pasos es la mejor guía. Le acompaña un mirador oculto, una torre sorprendente, una brisa que baja desde San Mateo. Descubre entonces que Cáceres lo estaba esperando desde el principio, pero necesitaba que se perdiera un poco para poder encontrarlo.

